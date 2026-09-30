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मध्य प्रदेश में घटी 60 पार बुजुर्गों की जिंदगी, केरल तमिलनाडु से 2 साल कम, क्या कहती है SRS रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में घटी 60 पार बुजुर्गों की जिंदगी ( ETV Bharat )

भोपाल: 60 साल की उम्र पार करना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक नई पारी की शुरुआत होती है. इस उम्र के बाद कोई कितने साल और जी सकता है, इसका अंदाजा एसआरएस (सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की नई जीवन-प्रत्याशा रिपोर्ट से लगाया जा सकता है. साल 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 60 साल की उम्र तक पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए औसतन करीब 17.8 साल की जिंदगी और बाकी रहती है. यानी औसत तौर पर वह करीब 78 साल की उम्र तक पहुंच सकता है. वहीं 70 साल की उम्र पार करने पर भी करीब 11.8 साल, 80 पर करीब 7.2 साल और 85 साल की उम्र के बाद करीब 5.6 साल की औसत जिंदगी बाकी रहती है.