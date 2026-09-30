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मध्य प्रदेश में घटी 60 पार बुजुर्गों की जिंदगी, केरल तमिलनाडु से 2 साल कम, क्या कहती है SRS रिपोर्ट

केरल और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में 60 पार बुजुर्गों की जिंदगी 2 साल छोटी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर पढ़िए क्या कहती है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MP ELDERLY LIFE EXPECTANCY SHORTER
मध्य प्रदेश में घटी 60 पार बुजुर्गों की जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 7:17 PM IST

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भोपाल: 60 साल की उम्र पार करना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक नई पारी की शुरुआत होती है. इस उम्र के बाद कोई कितने साल और जी सकता है, इसका अंदाजा एसआरएस (सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की नई जीवन-प्रत्याशा रिपोर्ट से लगाया जा सकता है. साल 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 60 साल की उम्र तक पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए औसतन करीब 17.8 साल की जिंदगी और बाकी रहती है. यानी औसत तौर पर वह करीब 78 साल की उम्र तक पहुंच सकता है. वहीं 70 साल की उम्र पार करने पर भी करीब 11.8 साल, 80 पर करीब 7.2 साल और 85 साल की उम्र के बाद करीब 5.6 साल की औसत जिंदगी बाकी रहती है.

दूसरे राज्यों से कितना अंतर

मध्य प्रदेश के आंकड़ों को दूसरे राज्यों से मिलाकर देखें तो अंतर साफ दिखाई देता है. 60 साल की उम्र के बाद महाराष्ट्र में औसतन 19.4 साल, तमिलनाडु में 20.1 साल और केरल में 20.2 साल की जिंदगी बाकी रहती है. यानी मध्य प्रदेश में 60 साल पार करने के बाद बचने वाली औसत जिंदगी महाराष्ट्र से करीब 1.6 साल, तमिलनाडु से 2.3 साल और केरल से 2.4 साल कम है. इसे सीधे शब्दों में समझें तो अगर मध्य प्रदेश और केरल के दो व्यक्ति 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तो मौजूदा मृत्यु-दर के आधार पर केरल वाले व्यक्ति की औसत शेष जीवन-प्रत्याशा करीब ढाई साल ज्यादा है. हालांकि यह किसी व्यक्ति के जीवन की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि पूरी आबादी के आंकड़ों से निकला औसत है.

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60 के बाद एमपी से आगे ये राज्य (ETV Bharat Info)

70 साल के बाद अलग ट्रेंड

दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ यह अंतर पूरी तरह खत्म नहीं होता. एमपी में 70 साल की उम्र पर औसतन करीब 11.8 साल की जिंदगी बाकी रहती है. इसका मतलब है कि इस उम्र तक पहुंचने वाला व्यक्ति औसतन 81-82 साल तक जी सकता है. वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में 70 साल के बाद बचने वाली औसत उम्र इससे अधिक है. यही वजह है कि केवल जन्म के समय की जीवन-प्रत्याशा देखकर बुजुर्गों की स्थिति को समझना पर्याप्त नहीं है. बल्कि 60, 70 या 80 साल की उम्र तक पहुंच चुके लोगों के लिए कितने साल की जिंदगी बाकी है, यह अलग तस्वीर दिखाता है.

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60 पार में कब तक साथ देती है जिंदगी (ETV Bharat Info)

80 और 85 की उम्र पार वालों का ये है ट्रेंड

मध्य प्रदेश में 80 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी औसतन करीब 7.2 साल की जिंदगी बाकी रहती है. यानी इस उम्र तक पहुंच चुके व्यक्ति के लिए औसत शेष जीवन करीब 87 साल तक जाता है. 85 साल की उम्र पर भी करीब 5.6 साल बाकी रहते हैं. यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60 साल के बाद हर पांच-दस साल के अंतराल पर जीवन-प्रत्याशा घटती जरूर है, लेकिन शून्य नहीं होती. 85 साल की उम्र पार करने वाला व्यक्ति भी औसतन कई साल और जी सकता है.

आखिर राज्यों में इतना अंतर क्यों

भोपाल के जिला चिकित्सालय में अधीक्षक रह चुके डॉ. आईके चुघ बताते हैं कि "जीवन-प्रत्याशा सिर्फ एक वजह से तय नहीं होती, बल्कि यह स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, इलाज तक पहुंच, पोषण, शिक्षा, आय, जीवनशैली, ग्रामीण-शहरी आबादी का अनुपात और अलग-अलग बीमारियों से होने वाली मौतें जैसे कई कारण इसमें भूमिका निभाते हैं. इसलिए इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं है कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति दूसरे राज्यों के लोगों से कम उम्र तक ही जिएगा. डॉ. चुघ के अनुसार एसआरएस 2026 के आंकड़े एक निश्चित अवधि में पूरी आबादी में मृत्यु और जीवित रहने के पैटर्न के आधार पर औसत तस्वीर दिखाते हैं."

MADHYA PRADESH PERSON AVERAGE AGE
एमपी में 60 के बाद कितने साल और जिंदगी (ETV Bharat Info)

दूसरी पारी का क्या है मतलब

विशेषज्ञ के अनुसार इस पूरी रिपोर्ट को आसान भाषा में समझें तो मध्य प्रदेश में 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी औसतन करीब 18 साल की जिंदगी बाकी है. वहीं 70 के बाद करीब 12 साल, 80 के बाद करीब 7 साल और 85 के बाद करीब 6 साल. यानी उम्र का आंकड़ा बढ़ने के साथ जिंदगी छोटी जरूर होती जाती है, लेकिन 60 पार होने के बाद भी सामने कई साल होते हैं.

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