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मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस पर नजर, 50 प्रतिशत से कम रिजल्ट पर शिक्षकों का नहीं बढ़ेगा वेतन

स्कूल शिक्षा विभाग की राडार पर एमपी के 300 सरकारी स्कूल ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रेदश में पिछले सत्र में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले 300 स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इनमें 50 स्कूल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर के हैं, जहां परिणाम 50 फीसदी से भी कम रहा था. वहीं, 250 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का रिजल्ट 30 से 40 फीसदी के बीच दर्ज किया गया. ऐसे में इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत परिणाम का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही इन स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी. लक्ष्य से पीछे रहने पर प्राचार्यों, हेडमास्टरों और संबंधित शिक्षकों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी.

छमाही परीक्षा से बनेगी रणनीति

बता दें कि शिक्षा विभाग ने वार्षिक परीक्षाओं में परिणाम सुधारने के लिए सत्र की शुरुआत से ही तैयारी तेज कर दी है. पिछले साल लक्ष्य से कम परिणाम देने वाले स्कूलों की पहचान कर उनकी विशेष निगरानी की जा रही है. भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने बताया कि "प्राचार्यों और हेडमास्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें." आर्य के अनुसार छमाही परीक्षा को वार्षिक परीक्षा की तैयारी का आधार बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों की कमजोरियों का समय रहते पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके. स्कूलों में 50 प्रतिशत से कम रिजल्ट आया तो शिक्षकों की रुकेगी वेतनवृद्धि (ETV Bharat) कमजोर बच्चों की अतिरिक्त कक्षाएं, शनिवार को भी पढ़ाई अभिनव आर्य ने बताया कि छमाही परीक्षा के बाद कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को चिह्नित किया जाएगा. इसके बाद उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं और विशेष रेमेडियल क्लासेज आयोजित होंगी. इसके साथ ही शनिवार को भी विशेष कक्षाएं लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा. दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग का जोर इस बात पर है कि परीक्षा के अंतिम समय में तैयारी का दबाव बढ़ने के बजाय पूरे सत्र के दौरान बच्चों की पढ़ाई में सुधार किया जाए. इसके लिए विद्यार्थियों की प्रगति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.