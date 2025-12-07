'50 लाख बच्चों ने 5वीं क्लास तक नहीं देखा होगा सेब' ऐसा क्यों बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
मध्यप्रदेश में टेक्स्ट बुक को लेकर एनसीईआरटी के साथ समझौता. अगले सत्र से लागू हो जाएंगी एनसीआरटी किताबें. केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 10:56 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने हिस्सा लिया. कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि "मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के डेढ़ करोड़ स्टूडेंट्स में से 50 लाख बच्चों ने 5वीं कक्षा तक सेब नहीं देखे होंगे. देखे भी होंगे, तो सिर्फ बाजार में. उन्हें खा नहीं सके होंगे. अंजीर तो उनकी जिंदगी में कक्षा 10वीं के बाद शायद ही आई हो. बच्चों को अंजीर, काजू खिलाओ तो कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है."
धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात पर गुलदस्ते की जगह फल देने की वकालत की
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गुजरात के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि "वहां एक बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है. गुजरात में गुलदस्ता के स्थान पर फलों की टोकरी दी जाती है.
सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के लिए गुलदस्ता भेंट किया जाता है, लेकिन इसकी लाइफ सिर्फ 20 सेकंड होती है. जबकि इस गुलदस्ता की कीमत कम से कम 500 रुपए होती है." उन्होंने रामेश्वर शर्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा, "रामेश्वर शर्मा बड़े-बड़े भंडारे करते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में हफ्ते में एक बार बच्चों को एक पीस अंजीर, दो काजू और एक बेसन का लड्डू मिल जाए, तो उसके न्यूट्रिशनल इंपैक्ट से कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है."
'एनसीईआरटी के साथ करें किताबें तैयार'
कार्यक्रम में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि "मध्य प्रदेश में टेक्स्ट बुक को लेकर एनसीईआरटी के साथ समझौता हो चुका है. अब आप एनसीईआरटी की किताबों को अडॉप्ट करें. जल्द से जल्द स्कूल शिक्षा विभाग एनसीईआरटी के साथ बैठकर इस दिशा में काम पूरा करें. एनसीईआरटी इस बार शिशु वाटिका, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8वीं तक की पूरी किताबें छाप चुका है.
विज्ञान और गणित की किताबों का काम पूरा कर लिया जाएगा. इतिहास और सामाजिक विज्ञान में काम बाकी है. मेरा सुझाव है कि आगामी सत्र से सभी किताबें एनसीईआरटी की लागू कर लेंगे." उन्होंने कहा कि "परख में मध्य प्रदेश के 60 फीसदी बच्चे औसत आए हैं. 40 फीसदी बच्चे अभी भी बाकी हैं."
स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान
कार्यक्रम के पहले धर्मेन्द्र प्रधान भोपाल के कमला नेहरू कन्या स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्कूल पहुंचकर बच्चों से बात की. उन्होंने बच्चों से पूछा अंग्रेजी में समझना आसान है या हिंदी में? उन्होंने कहा कि "अपनी भाषा में लिखना, पढ़ना, समझना कोई खराब बात नहीं है. यह तो अच्छी बात है. यदि भाषा को अच्छे से समझोगे तभी, तो आगे अच्छा कर पाओगे."