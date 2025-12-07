ETV Bharat / state

'50 लाख बच्चों ने 5वीं क्लास तक नहीं देखा होगा सेब' ऐसा क्यों बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

भोपाल: राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने हिस्सा लिया. कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि "मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के डेढ़ करोड़ स्टूडेंट्स में से 50 लाख बच्चों ने 5वीं कक्षा तक सेब नहीं देखे होंगे. देखे भी होंगे, तो सिर्फ बाजार में. उन्हें खा नहीं सके होंगे. अंजीर तो उनकी जिंदगी में कक्षा 10वीं के बाद शायद ही आई हो. बच्चों को अंजीर, काजू खिलाओ तो कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है."

धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात पर गुलदस्ते की जगह फल देने की वकालत की

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गुजरात के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि "वहां एक बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है. गुजरात में गुलदस्ता के स्थान पर फलों की टोकरी दी जाती है.

मध्य प्रदेश में टेक्स्ट बुक को लेकर एनसीईआरटी के साथ समझौता (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के लिए गुलदस्ता भेंट किया जाता है, लेकिन इसकी लाइफ सिर्फ 20 सेकंड होती है. जबकि इस गुलदस्ता की कीमत कम से कम 500 रुपए होती है." उन्होंने रामेश्वर शर्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा, "रामेश्वर शर्मा बड़े-बड़े भंडारे करते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में हफ्ते में एक बार बच्चों को एक पीस अंजीर, दो काजू और एक बेसन का लड्डू मिल जाए, तो उसके न्यूट्रिशनल इंपैक्ट से कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है."