दुष्यंत सिंह की जनसंपर्क पद यात्रा: वसुंधरा बोलीं- नेता चुनाव में आते हैं और जीतकर AC में रहते हैं

जनसंपर्क पद यात्रा के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. जानिए और क्या होगा खास...

BJP Vasundhara Raje
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
झालावाड़: जिले के उन्हेल नागेश्वर से गुरुवार को सांसद दुष्यंत सिंह ने जनसंपर्क पद यात्रा का शुभारंभ किया. इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पद यात्रा आगामी तीन दिनों तक गंगधार उपखंड के विभिन्न कस्बों में होकर गुजरेगी, जिसमें रात्रि चौपाल और जनसंपर्क के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी. इस पद यात्रा के शुभारंभ के दौरान सांसद दुष्यंत सिंह के साथ सैकड़ों समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे.

पद यात्रा के शुभारंभ के पहले सांसद दुष्यंत सिंह व पूर्व सीएम राजे ने भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया. जनसभा में संबोधन के दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि जब वे सांसद थीं, तब पद यात्रा करती थीं. पांवों में छाले पड़ जाते थे, जिन्हें पिन से फोड़ कर आगे बढ़ जाती.

जनसंपर्क पद यात्रा, वसुंधरा ने कही ये बड़ी बात (ETV Bharat Jhalawar)

मैं चलती रही, उम्र भर दुआओं के साथ. पांव के छाले कभी मेरी राहें नहीं रोक पाए. - वसुंधरा राजे

उन्होंने कहा कि यह पद यात्रा इस क्षेत्र की उन्नति, विकास और आपके विश्वास की यात्रा है. ज्यादातर नेता चुनाव के समय आते हैं और चुनाव जीत कर चले जाते हैं. पूरे पांच साल एसी में रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते. हम हमारे क्षेत्र को परिवार मानते हैं. क्षेत्र के लोगों को मतदाता नहीं, भाग्य निर्माता मानते हैं. राजे ने कहा कि आपके सांसद हमेशा जनता के बीच रहते हैं. सब जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं.

यह पद यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह यात्रा अपनों की, अपनों के लिए और अपनों के द्वारा की जा रही यात्रा है. जन-जन से जुड़ने, जनता की आवाज सुनने और लोगों के सपनों को पूरा करने की यात्रा है. इस यात्रा का लक्ष्य है, हर नागरिक का सम्मान हो, हर नागरिक का उत्थान हो और हर वाजिब समस्या का समाधान हो. इसके बाद वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर पद यात्रा को रवाना किया.

पद यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए, जो आगामी तीन दिनों तक विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे. इस दौरान आरपीएससी चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा, विधायक गोविन्द रानीपुरिया, जिला प्रभारी जगत नारायण जोशी, सह प्रभारी सागर सोनी और जिलाध्यक्ष हर्ष वर्धन शर्मा मौजूद रहे.

