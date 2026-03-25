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रेल मंत्री से मिले सांसद दुष्यंत सिंह: बारां से दिल्ली के लिए चले ट्रेन, राजगढ़ और बीना के लिए मांगी नई रेल सेवा

सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिल नई ट्रेन चलाने की मांग की है.

MP दुष्यंत सिंह रेल मंत्री से मिले
MP दुष्यंत सिंह रेल मंत्री से मिले (Source : MP Dushyant Singh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 12:39 PM IST

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कोटा : झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिल नई ट्रेन चलाने की मांग की है. दुष्यंत सिंह ने राजगढ़ और बीना के लिए नई ट्रेनें चलाने के मुद्दे को उठाया. इसके अलावा बारां, अटरू, सालपुरा, छबड़ा, चौकी मोतीपुरा, भवानीमंडी, चौमहला व आमेटा स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों कें ठहराव की मांग की है. इस दौरान क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) के सदस्य धीरज गुप्ता भी मौजूद रहे. उन्होंने भी 17 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए रेल यात्रियों की सुविधाओं पर चर्चा की.

सांसद सिंह ने रेल मंत्री से चर्चा करते हुए सिरसा कोटा एक्सप्रेस को राजगढ़, कोटा-घाटोली मेमू को खिलचीपुर, कोटा-चौमहला मेनू को उज्जैन और श्रीगंगानगर-झालावाड़ एक्सप्रेस को अकलेरा तक बढ़ाने की मांग रखी है. उन्होंने कहा कि कोटा से बीना तक नई मेमू का संचालन किया जाए. सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि बारां की जनता दिल्ली तक सीधी ट्रेन की मांग कर रही है. ऐसे में बारां को दिल्ली से जोड़ने के लिए जल्द प्रयास हो. इसी तरह झालावाड़ से गुरुग्राम के बीच नई ट्रेन का संचालन होता है तो यह पर्यावरण और स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.

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इन ट्रेनों के ठहराव की मांग की : सांसद ने जोधपुर-तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस के बारां, कोटा-इंदौर इंटरसिटी को अटरू, दयोदय एक्सप्रेस को सालपुरा और लालगढ़- पुरी व दुर्ग-अजमेर ट्रेनों के छबड़ा गुगोर में ठहराव की मांग की. इस तरह चौकी मोतीपुरा में भी इंटरसिटी और दयोदय एक्सप्रेस के ठहराव की भी मांग की. उन्होंने कहा कि सालपुरा व मोतीपुरा में कोयले के परिवहन से होने वाली आय हो रही है, इसीलिए क्षेत्र की रेल सेवाएं मजबूत होनी चाहिए. सांसद सिंह ने भवानीमंडी में पश्चिम एक्सप्रेस के साथ इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस, कामाख्या-गांधीधाम, गरबा एक्सप्रेस व बांद्रा-गाजीपुर ट्रेनों के ठहराव की जरूरत बताई. उन्होंने बताया कि संतरे व धनिए के उत्पादन के साथ औद्योगिक इकाई की उपस्थिति के चलते भवानीमंडी झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र का रेलवे को सबसे अधिक आय देने वाला स्टेशन है. उन्होंने मांग की है कि चौमहला में गांधीधाम-वैष्णो देवी व डॉ अंबेडकर नगर-नई दिल्ली सुपरफास्ट के ठहराव नागेश्वर उन्हेल तीर्थ में भी हो.

एक्सप्रेस की जगह मेमू का किराया लागू : जेडआरयूसीसी सदस्य धीरज गुप्ता ने बांद्रा-रामनगर एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की मांग रखी. वर्तमान में इस साप्ताहिक ट्रेन में आरक्षण खुलने के कुछ ही घंटों में नो रूम की स्थिति बन जाती है. गुप्ता ने झालावाड़, बारां, रुठियाई और बीना में पिट लाइनों के निर्माण की बात रखी, ताकि इन स्टेशनों से नई गाड़ियों का संचालन और रखरखाव आसान हो सके. उन्होंने कोटा से मथुरा, बीना व रतलाम के बीच संचालित मेमू ट्रेनों में लागू एक्सप्रेस किराए को संशोधित कर साधारण श्रेणी का किराया लागू करने की मांग रखी.

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