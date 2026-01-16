मध्य प्रदेश में 12 साल बाद डीएसपी के प्रमोशन का रास्ता साफ, मोहन यादव ने IPS मीट में दिया तोहफा
मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद डीएसपी अब एडिशनल एसपी बन सकेंगे. मोहन यादव ने आईपीएस मीट में 12500 पदों पर भर्ती का किया ऐलान.
भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है. डीएसपी से एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है. आईपीएस मीट के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान किया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मैं फाइल पर अभी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से डीएसपी एडिशनल एसपी नहीं बने थे. मुझे प्रसन्नता है कि अब जल्द ही समाचार आएगा कि प्रमोशन का रास्ता भी खुल गया है. आईपीएस मीट के तहत 2 दिन कई तरह के कार्यक्रम होंगे.
'साढ़े 12 हजार पदों पर होगी भर्ती'
आईपीएस मीट 2026 की शुरूआत भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेंशन हॉल में हुई. कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस के अनुशासन और लगातार की जा रही कार्रवाई की प्रशंसा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि "आईएएस-आईपीएस सर्विस मीट के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया जाता है. पुलिस का अनुशासन सच में अद्भुत है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार से संगठन में रहकर अपने-अपने दायरे में बेहतर काम करते हैं. पुलिस विभाग में हर साल भर्तियां कर रहे हैं. साढ़े 12 हजार पदों पर और भर्तियां हो जाएंगी."
डीजीपी की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "आपने ड्राइवर की भर्ती का कहा, ड्राइवर की क्या बात है किसी भी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है."
'केन्द्रीय एजेंसी आए, उसके पहले ही दबोचें'
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, चाहे साइबर अपराध हो, महिला सुरक्षा से जुड़ी या फिर तकनीकी नवाचार की. हमारी पुलिस अपराधियों के खिलाफ दक्षता के साथ निपट रही है. नए कानून लागू करने के मामले में भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है.
चाहे जमात मुजाहिदीन, पीएफआई जैसे आंतकी संगठन हों या फिर कोई और, हम उम्मीद करते हैं कि यह जहां भी खड़े हो, उन्हें वहीं दफन कर दें. हमारी पुलिस से मेरी यही अपेक्षा भी है और आप उसमें सफल भी रहें यह मैं आशा करता हूं. संगठित अपराध के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं. यहां केंद्रीय एजेंसी आएं उसके पहले ही राज्य की पुलिस उन्हें दबोच ले. किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए."
आईपीएस मीट में 2 दिन होंगे कार्यक्रम
16 और 17 जनवरी को आयोजित आईपीएस मीट 2026 में प्रदेश भर के आईपीएस अधिकारियों के अलावा उनके परिवार और रिटायर्ड पुलिस आईपीएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं. पहले दिन उदघाटन सत्र के बाद कुशाभाऊ ठाकरे कंवेंशन हॉल में प्रोफेशनल सेशन रखा गया. इसमें पुलिसिंग में नवाचारों पर चर्चा की गई. इसके पहले पुलिस ऑफिसर्स और उनके परिजन ट्राइबल म्यूजियम घूमने पहुंच. इसके बाद पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए कई तरह के गेम्स का आयोजन किया गया.
देर शाम होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
पुलिस ऑफिसर्स मैस में शुक्रवार शाम सांस्क्रतिक कार्यक्रम रखा गया है. इसमें आईपीएस अधिकारी और उनके परिजन परफॉर्मेंस देंगे. इसके लिए पुलिस अधिकारियों को चार जोन नार्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन में बांटा गया है. सभी के परफॉर्मेंस के लिए आधे-आधे घंटे का वक्त रखा गया है. इसमें सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए टीम को पुरस्कृत किया जाएगा.
17 जनवरी को होगा फैशन शो
17 जनवरी को पुलिस ऑफिसर्स मैस में कई तरह के इंटरटेनमेंट गेम्स होंगे. लंच के बाद दोपहर में डीजे और म्यूजिक का कार्यक्रम रखा गया है. शाम 7 बजे प्रतिभा सिंह बघेल अपनी संगीत की प्रस्तुति देंगी. इसके बाद रात 10 बजे पुलिस अधिकारियों का परिवार के साथ फैशन शो होगा. इसके बाद डीजे नाइट का आयोजन होगा.