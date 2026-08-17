छतरपुर में नशेड़ी शिक्षक की तिकड़मबाजी, शराब की खुमारी उतरे ही छात्र को बनाया डिलीवरी बॉय
छतरपुर में शराब के नशे में स्कूल आता है शिक्षक, नशा खत्म होते ही छात्र को शराब की दुकान पर भेजता. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 8:24 PM IST
छतरपुर: प्रदेश सरकार शासकीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है. जिससे शिक्षा गुणवत्ता बढ़िया हो सके. लेकिन दूसरी ओर शराब के नशे में शिक्षक के स्कूल पहुंचने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ताजा मामला छतरपुर जिले से सामने आया है. यहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर आरोप लगा है कि वह शराब के नशे में डेली स्कूल पहुंचता और नशा उतरने पर छात्र से ही शराब की बोतल मंगवाता है. मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिये हैं.
बच्चों से मंगाकर शराब पीता है शिक्षक
पूरा मामला छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा अनुविभाग क्षेत्र का है. आरोप है कि बमनौरा संकुल के शासकीय माध्यमिक शाला हैदराबाद में पदस्थ शिक्षक भगवानदास अहिरवार डेली स्कूल शराब के नशे में आते हैं. इतना ही नहीं जब आरोपी शिक्षक का नशा कम होने लगता तो वह छात्रों को पैसा देकर शराब मंगवाते हैं.
शराब डिलेवरी को लेकर शिक्षक और ग्रामीण में नोकझोक
इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक छात्र पढ़ाई की जगह अपने शिक्षक के लिए शराब की बोतल लेने गांव की शराब दुकान जाता है और फिर शराब लाकर आरोपी शिक्षक को देता है. इसका विरोध करते हुए स्थानीय निवासी हीरा लाल स्कूल पहुंचे और शिक्षक भगवान दास आहिरवार से सवाल जवाब करते है. इसको लेकर आरोपी और हीरा लाल के बीच नोकझोक होती है.
आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
स्थानीय निवासी हीरालाल लोधी ने बताया, "स्कूल के शिक्षक भगवान दास रोज शराब पीकर स्कूल आते हैं और छात्रों से भी शराब मंगवाते हैं. बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे गलत काम करवाते हैं. यही कारण है कि आज सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है. ऐसे शिक्षक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."
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जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने कहा कि मामला गंभीर है. इसकी जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.