दवा की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ बुधवार को बंद रहेंगी मेडिकल शॉप्स, 3 मांगों को लेकर हड़ताल
ऑल इंडिया केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ऑर्गनाइजेशन के आह्वान पर मध्य प्रदेश में भी 20 मई को बंद रहेंगी दवा की दुकानें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:40 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में 20 मई को दवाओं की दुकानें नहीं खुलेंगी. दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने देश व्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक एआई जनरेटिड प्रिस्क्रिप्शन के जरिए नशीली दवाओं की जमकर ऑनलाइन बिक्री हो रही है. ऐसी दवाओं की डिलीवरी के पहले प्रिस्क्रिप्शन की सत्यता ही नहीं जांची जाती.
3 मुद्दों को लेकर की जा रही हड़ताल
मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंघल ने बताया, "दवा व्यापारियों की चिंताओं को लेकर सरकार को लगातार अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया. इसके चलते 20 मई को मध्य प्रदेश सहित देश भर में हड़ताल करने जा रहे हैं. इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद जनऔषधीय केन्द्रों के अलावा बाकी सभी मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगी."
राजीव सिंघल ने बताया, "एसोसिएशन के मुताबिक उनकी 3 मांगें हैं. इनमें सबसे पहले ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण किए जाने की है. ऑनलाइन दवाओं की बिक्री बिना किसी पर्चे के सत्यापन के किया जा रहा है. एक ही प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग बार-बार हो रहा है और एआई जनरेटिड फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए एंटीबायोटिक्स और नशीली दवाओं का विक्रय किया जा रहा है, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसे बड़े खतरे को पैदा कर रही हैं."
दवाओं की कीमतों का हो निर्धारण
मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक आवश्यक दवाओं का मार्जिन सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन कुछ बड़े कॉरपोरेट संस्थान दवाओं की लागत से भी ज्यादा डिस्काउंट देकर बाजार का संतुलन बिगाड़ रहे हैं. इससे आने वाले समय में छोटे केमिस्टों के अस्तित्व का खतरा पैदा हो सकता है.
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एसोसिएशन ने आपातकालीन अधिसूचनाओं को जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मांग की है. पदाधिकारियों के मुताबिक कोविड के दौरान अधिसूचना जीएसआर 220 जारी की गई थी, इसमें लोगों के घरों तक दवाएं दिए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आपातकालीन स्थिति खत्म होने के बाद भी इसे खत्म नहीं किया गया, इसका फायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उठा जा रहा है.