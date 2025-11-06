ETV Bharat / state

दिग्विजय को गालियां देने वालों पर चलाओ चाबुक, पूर्व मंत्री बोले: 'पार्टी में फल-फूल रहे ऐसे नेता'

मध्य प्रदेश में वायरल ऑडियो का मामला पहुंचा दिल्ली, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कार्रवाई की मांग, वायरल ऑडियो में दिग्विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी.

MP CONGRESS AUDIO VIRAL
दिग्विजय को गालियां देने वालों पर चलाओ चाबुक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:38 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 8:44 PM IST

भोपाल: पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाला ऑडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस के सीनियर लीडर ने पार्टी से कार्रवाई की मांग की है. पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने ऑडियो कांड को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से कहा है कि ऐसे लोगों को अनुशासन के चाबुक से ठीक करने का काम किया जाए. उन्होंने कहा कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ता पार्टी में फल-फूल रहे हैं. ऐसे नेताओं के संरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बिना संरक्षण दिए कुछ होता ही नहीं है.

ऑडियो लीक कांड दिल्ली तक पहुंचा

इंदौर में तीन दिन पहले एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ. यह ऑडियो इंदौर कांग्रेस के दो नेताओं के बीच बातचीत का बताया जा रहा है. इसमें एक आवाज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और दूसरी आवाज शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे की बताई जा रही है. इस बातचीत में दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए कहा गया कि हम क्या किसी के बाप के नौकर हैं ?

डॉ. गोविंद सिंह का बयान (ETV Bharat)

इस मामले की इंदौर शहर के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह यादव ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ ही लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से शिकायत की है. कांग्रेस नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने अब तक कार्रवाई न किए जाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि "छोटा कार्यकर्ता यदि करता है, तो उसे तो नोटिस दे देते हैं. पार्टी में वरिष्ठ नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ता फलफूल रहे हैं. उन्हें भी अनुशासन के चाबुक से ठीक करना चाहिए."

सितंबर से शुरू हुआ था विवाद

इस विवाद की शुरूआत सितंबर माह में इंदौर के शीतलामाता बाजार की दुकानों से विशेष सुमदाय के कर्मचारियों को हटाने और दुकानदारों को धमकाने के बाद से शुरू हुआ था. विशेष सुमदाय के कर्मचारियों को हटाए जाने की खबरों के बाद दिग्विजय सिंह ने इंदौर जाकर प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात की थी. इस दौरान शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे मौजूद नहीं रहे. इसके बाद इंदौर के गांधी भवन में हुई जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में चिंटू चौकसे ने दिग्विजय सिंह के इंदौर आने को लेकर खुले रूप से सवाल उठाए थे.

उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा था कि भोपाल या बाहर से आने वाले नेता बिना किसी सूचना के अपने स्तर पर आयोजन कर लेते हैं, यह सब नहीं चलेगा. इंदौर में आने वाले पार्टी के हर नेता को पहले शहर और जिला संगठन से बात करनी चाहिए, तभी यहां कार्यक्रम निर्धारित होगा. हालांकि कथित ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पदाधिकारी इसे बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स बताकर मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं दिग्गी समर्थक नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने वाले नेता को किसका समर्थन है.

