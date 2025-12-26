ETV Bharat / state

बांग्लादेश का विरोध; सांसद दिनेश शर्मा बोले- अंतिम सीमा पार कर रहा, हापुड़ में सैनिक संस्था के 8 लोगों के साथ मुस्लिम युवक ने कराया मुंडन

कानपुर : बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों में आक्रोश है. शुक्रवार को कानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश अपनी अंतिम सीमा को पार कर रहा है. यह भारत है, जहां श्री कृष्ण ने 99 गाली बर्दाश्त करने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया था. बांग्लादेश को जानना चाहिए कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है. बांग्लादेश ना समझे कि हिंदुओं को मारकर भारत को चुनौती दे सकता है. भारत हिंदुओं के हितरक्षण के लिए पूरी तरह से तत्पर है और भारत राजनयिक स्तर पर बात कर रहा है.

उधर, हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के आठ लोगों ने नगर पालिका परिषद स्थित शहीद स्तंभ पर मुंडन कराया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. संस्था के लोगों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की. मुंडन कराने में एक मुस्लिम युवक भी शामिल रहा. कार्यक्रम में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुओं से पांच बच्चे पैदा करने की अपील की. उन्होंने सरकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो दो टुकड़े कर वहां के हिंदुओं को अलग देश में बसाने का मांग की.

कानपुर में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, पूरे देश में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है. खालसा पंत को प्रारंभ करने वाले गुरु गोविंद सिंह के जो चार साहबजादे थे, उन्होंने जिस प्रकार से अपना धर्म नहीं बदला, अपने राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया और विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुके. उन चार बच्चों का बलिदान यह बच्चों के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए गुरु के सम्मान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर सकते हैं.