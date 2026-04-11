वृंदावन नाव हादसे पर सांसद डिंपल यादव का पहला रिएक्शन, बोलीं- नावों में ओवरलोडिंग होगी, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा

वृंदावन नाव हादसे पर सांसद डिंपल यादव का पहला रिएक्शन, बोलीं- नावों में ओवरलोडिंग होगी, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा
सांसद डिंपल यादव ने कहा, सरकार को चाहिए कि वह बेहतर इंतजाम करे, ताकि किसी को अपने परिजनों को न खोना पड़े.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 5:33 PM IST
मथुरा : समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव शनिवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचीं. उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना की. मंदिर के सेवायत ने प्रसादी और दुपट्टा भेट किया. शुक्रवार को वृंदावन में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. डिंपल यादव ने घायलों को हर संभव सहायता देने का प्रदेश सरकार से अनुरोध किया.
सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में यमुना नदी में हुए नाव हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आते हैं, लेकिन उनके साथ यह हादसा होना अत्यंत पीड़ादायक है. मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं. सांसद ने हादसे के लिए व्यवस्थाओं में चूक और नावों की ओवरलोडिंग को जिम्मेदार ठहराया.
उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, यह सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि अगर नावों में ओवरलोडिंग होगी, तो किसी न किसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. सरकार को चाहिए कि वह बेहतर इंतजाम करे, ताकि किसी को अपने परिजनों को न खोना पड़े. हालांकि मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हाई पावर्ड कमेटी के प्रयासों को सराहनीय बताया.
बता दें, शुक्रवार को पंजाब के लुधियाना से बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आए श्रद्धालु बड़े हादसे का शिकार हो गए. केसी घाट पर पीपा वाले पुल से टकराकर स्टीमर पलट गया, जिससे उसमें सवार 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. मृतकों में सात लोग एक ही परिवार के थे. हादसे के दौरान स्टीमर में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे. घटना के बाद देर रात तक रेस्क्यू जारी रहा, एनडीआरफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवानों ने यमुना नदी में डूब रहे 22 श्रद्धालुओं को बचा लिया है. अभी करीब 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.
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