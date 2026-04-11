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वृंदावन नाव हादसे पर सांसद डिंपल यादव का पहला रिएक्शन, बोलीं- नावों में ओवरलोडिंग होगी, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा

सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में की पूजा अर्चना. ( Photo Credit; ETV Bharat )