सैफई में सांसद डिंपल यादव ने बांटा भंडारा, बोलीं- लखनऊ अग्निकांड की जांच हो, राजभर कुछ भी कह सकते हैं
सांसद डिंपल यादव ने बेटी अदिति यादव के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की. श्रद्धालुओं को भंडारा बांटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 3:49 PM IST
इटावा : सैफई में बड़े मंगलवार पर आस्था, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला. मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने हनुमान मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, शांति तथा खुशहाली की कामना की. श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी कराया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया.
सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए. मंदिर परिसर जय श्रीराम और बजरंगबली के जयघोष से गूंजता रहा. पूजा के बाद आयोजित विशाल भंडारे में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों सहित सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
सांसद डिंपल यादव के साथ अंशुल यादव और बेटी अदिति यादव भी मौजूद रहीं. उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन केवल आस्था का विषय नहीं होते, बल्कि समाज में सेवा, सद्भाव और एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं. उन्होंने सभी लोगों की खुशहाली और सामाजिक सौहार्द की कामना की.
डिंपल यादव ने लखनऊ अग्निकांड की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की. साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की. उन्होंने कहा, जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना हुई है, पहले तो चोरी की बात सामने नहीं आ रही थी जब यह मामला उजागर हुआ तो पता चला कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है.
सपा में टूट होने के ओपी राजभर के बयान पर उन्होंने कहा, राजभर इधर-उधर की बातें करते हैं. इस पर भी उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजभर कुछ भी कह सकते हैं. ये उनकी अपनी सोच और अपने विचार हैं.
सांसद डिंपल यादव ने कहा, भाजपा की दूसरे दलों को तोड़कर अपने में मिलने की मनोकामना यह दर्शाती है कि किस तरह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है. सांसदों को जनता ने चुना है. यह भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीतकर नहीं गये.
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