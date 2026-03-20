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मैं नहीं दिग्विजय सिंह जा सकते हैं राज्यसभा, जीतू पटवारी के बयान से क्यों चढ़ा सियासी पारा

मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस में खींचतान, एक बार फिर दिग्विजय सिंह जा सकते हैं राज्यसभा, जीतू पटवारी का इशारा.

DIGVIJAY MAY CONTEST RAJYA SABHA
मैं नहीं दिग्विजय सिंह जा सकते हैं राज्यसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 4:05 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 4:15 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: दिग्विजय सिंह हालांकि खुद कह चुके हैं कि वे राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के लिए तीसरी बार फिर दिग्विजय पर ही दांव लगाने की तैयारी में है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान के साथ इस बात को बल मिला है. जिस बयान में पटवारी ने राज्यसभा के लिए अपने नाम से एकदम किनारा करते हुए कहा कि मैं तो यकीनन राज्यसभा नहीं जाऊंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह हो सकते हैं उम्मीदवार अंतिम फैसला तो फिर पार्टी को ही लेना है. दिग्विजय सिंह का कार्यकाल आगामी 9 अप्रैल को पूरा होने जा रहा है.

कांग्रेस में फिर समीकरण बदले, जीतू ने पैर क्यों खींचे

बीते दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ की एक तस्वीर काफी सर्कुलेट हुई थी. इस तस्वीर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल और मीनाक्षी नटराजन प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से बातचीत कर रहे हैं. बताया गया था कि ये मीटिंग राज्यसभा चुनाव के नामों में कांग्रेस में बढ़ते द्वंद को लेकर रखी गई थी, तो क्या रास्ता निकल आया है.

जीतू पटवारी का राज्यसभा पर बयान (ETV Bharat)

जीतू पटवारी ने इस दौड़ से खुद को अलग कर लिया है. मीडिया से हुई बातचीत में जीतू पटवारी ने साफ कर दिया कि "वे अब इस दौड़ से बाहर हैं, बल्कि दौड़ शुरु होने से पहले ही उन्होंने अपनी दावेदारी हटा ली. जीतू का कहना है कि उन्हें छोड़कर मध्य प्रदेश से कोई भी राज्यसभा का उम्मीदवार हो सकता है. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद गरिमा और जिम्मेदारी का है, मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा."

DIGVIJAY MAY BECOME RS CANDIDATE
उमंग सिंघार से चर्चा करते जीतू पटवारी (ETV Bharat)

कार्यकाल खत्म होने से पहले फिर चर्चा में दिग्विजय

उधर राज्यसभा के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह का नाम फिर रेस में ला दिया है. जबकि कुछ महीने पहले मीडिया से बातचीत में खुद दिग्विजय सिंह ये कह चुके थे कि राज्यसभा में कुर्सी खाली कर रहे हैं. अपने विदाई भाषण में जरूर उन्होंने आगे भी निरंतर काम करते रहने की बात की थी, लेकिन विदाई भाषण के ठीक बाद जीतू पटवारी के बयान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा के लिए नेताओं के दंगल के बीच फिर एक बार दिग्विजय सिंह के नाम को आगे ला दिया है. जीतू पटवारी ने कहा है कि पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, निर्णय तो पार्टी हाईकमान ही लेगा.

जीतू को भरोसा हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि " मध्य प्रदेश में हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी. उन्होने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का चीर हरण कर रही है. भाजपा जीतने के लिए वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग का उपयोग करती है. लोकतंत्र नहीं राजतंत्र लाने का खाका है. पटवारी ने दावे से कहा कि 50 प्रतिशत राज्यसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी.

JITU PATWARI ON RAJYA SABHA
कांग्रेस नेताओं की बैठक (ETV Bharat)

कांग्रेस में सिस्टम नहीं नेता खुद ले लेते हैं फैसले

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा "कौन सा दल है, कैसा दल है कि जहां पर लोग खुद ही तय करते है कि वे जाएंगे या नहीं जाएंगे. यानि बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस में सिस्टम ही नहीं है. लीडरशिप ही नहीं बची है. जीतू पटवारी और राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, वो ये भी तय नहीं कर पा रहा, बल्कि आपस की रस्साकशी में ये तय हो रहा है कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन नहीं जाएगा."

Last Updated : March 20, 2026 at 4:15 PM IST

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