धनबाद जंक्शन पर हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का स्वागत, सांसद और विधायक रहे मौजूद

धनबाद जंक्शन पर हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का स्वागत सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा ने गर्मजोशी के साथ किया.

Anand Vihar train reached Dhanbagad
धनबागद पहुंची आनंद विहार ट्रेन (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
धनबाद: हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस रविवार रात धनबाद जंक्शन पहुंची. इस दौरान ट्रेन के पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया. सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा और डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने पुष्प के साथ ट्रेन का स्वागत किया. उसके बाद सभी ने हरी झंडी दिखाकर स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया. इस दौरान स्टेशन पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

ट्रेन के इंजन पर चढ़े सांसद ढुल्लू महतो

ट्रेन के स्वागत को लेकर रेलवे की तरफ से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी. जब ट्रेन, धनबाद जंक्शन पर पहुंची तो सांसद ढुल्लू महतो ट्रेन के इंजन पर सवार हो गए लेकिन विधायक राज सिन्हा ट्रेन के इंजन तक नहीं पहुंच सके. धनबाद में रात 8:55 मिनट पर अमृत भारत ट्रेन के पहुंचने का समय था लेकिन यह देर से पहुंची.

जानकारी देते सांसद ढुल्लू महतो (Etv bharat)

सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया

इस बीच सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि अब धनबाद में सिर्फ उपलब्धि ही दिखाई देगी. पीएम मोदी, धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर हैं. ट्रेन के परिचालन को लेकर बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि धनबाद वासियों का जो सपना था, उसे पूरा किया जा रहा है. आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन, फिलहाल सप्ताह में एक दिन चलेगी लेकिन आने वाले दिनों में यह रेगुलर चलेगी. इसके साथ ही सांसद ने बताया कि गंगा दामोदर को बक्सर तक चलाने के लिए रेल मंत्री से बातचीत हुई है लेकिन यह रूट अलग हो जाता है लेकिन रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि धनबाद से बक्सर के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाएगी.

पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के यात्रियों को भी मिलेगा ट्रेन का लाभ

बता दें कि हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड वासियों को भी मिलेगा. दरअसल, पीएम मोदी ने एक साथ तीन नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इनमें से एक ट्रेन धनबाद होकर चलेगी. हावड़ा से आनंद विहार चलने वाली ट्रेन का लाभ धनबाद वासियों को मिलेगा. धनबाद वासियों को दिल्ली के लिए अब एक और ट्रेन की सौगात मिली है. यह ट्रेन 22 जनवरी से साप्ताहिक चलेगी.

