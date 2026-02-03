ETV Bharat / state

सांसद ढुल्लू महतो ने संसद में उठाया मामला, सिंदरी में बंद पड़ा एफसीआई अस्पताल सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के रूप में विकसित हो

धनबाद: संसद के बजट सत्र के दौरान शून्य काल में धनबाद लोकसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा है. धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने सिंदरी स्थित वर्षों से बंद पड़े एफसीआई अस्पताल को पुनर्जीवित कर उसे AIIMS स्तर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में विकसित करने की मांग सदन में रखी.

सांसद ने कहा कि 205 बेड वाला यह अस्पताल वर्ष 2003 से बंद है. उन्होंने कहा कि लगभग 300 एकड़ भूमि और मजबूत भवन संरचना उपलब्ध होने के बावजूद कोयलांचल की जनता बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों के महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने को मजबूर है.

सांसद ने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण, कोयला खनन और रासायनिक उद्योगों के कारण सिंदरी और आसपास के इलाकों में श्वसन रोग, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव है. उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा संसाधनों का उपयोग कर न्यूनतम लागत में इस अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है.

धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने यह भी प्रस्ताव रखा कि अस्पताल को “नो प्रॉफिट-नो लॉस” मॉडल पर संचालित किया जाए, ताकि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों, श्रमिकों और आम नागरिकों को सुलभ एवं किफायती इलाज मिल सके. साथ ही पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर भी मिलेंगे.

उन्होंने कहा कि सिंदरी का यह अस्पताल कभी पूरे क्षेत्र का लाइफ लाइन माना जाता था. आज आवश्यकता केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की है. यदि उसे AIIMS स्तर का सुपर स्पेशियलिटी सेंटर बनाया जाता है, तो पूरे कोयलांचल में स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव आएगा. सांसद ने केंद्र सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र स्वीकृति और केंद्रीय अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की है.