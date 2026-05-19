घुटने के ऑपरेशन के बाद किडनी फेल, मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप
धनबाद में एक निजी अस्पताल में घुटने के ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की किडनी फेल हो गई. जिससे उसकी मौत हो गई.
Published : May 19, 2026 at 8:19 PM IST
धनबाद: कार्मिक नगर स्थित एत निजी अस्पताल फिर विवादों में है. अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है. मृतक मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की अनदेखी और गलत उपचार के कारण मरीज की जान चली गई. घटना की जानकारी मिलते ही सिख समाज के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और नाराजगी जताई. उनके आग्रह पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.
अस्पताल में संबंधित चिकित्सक के मौजूद नहीं रहने पर सांसद ने फोन पर डॉक्टर से बात की और इलाज की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. परिजनों के अनुसार 53 वर्षीय रानी कौर को घुटने के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई. बाद में किडनी फेल होने की जानकारी दी गई. जिसके बाद उन्हें जालान अस्पताल रेफर किया गया. वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
सांसद ढुल्लू महतो पहुंचे अस्पताल
मीडिया से बातचीत में सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि घुटने के इलाज के लिए भर्ती मरीज की हालत अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई. यह जांच का विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निजी अस्पताल इलाज के नाम पर भारी रकम वसूलते हैं. लेकिन मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती. सांसद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
पूरे मामले को लेकर मृतक मरीज के परिजन ने कहा कि पिछले महीने 24 अप्रैल को महिला के घुटने का ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद चेकअप भी करवाया गया. लेकिन धीरे धीरे महिला का पेट फुलने लगा. परिजनों ने आनन-फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन हालत बिगड़ता देख दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने किडनी खराब होने की बात कही थी. वहीं मंजीत सिंह ने कहा कि जब महिला के घुटने का ऑपरेशन हुआ, किडनी कैसे फेल हो गई.
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