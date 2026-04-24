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सांसद ढुल्लू महतो का धनबाद में विशाल प्रदर्शन, राज्य सरकार से एयरपोर्ट के लिए जमीन की मांग

धनबाद में प्रदर्शन करते सांसद ढुल्लू महतो. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: कोयला नगरी धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है. इसको लेकर सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में शुक्रवार को विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया. इस दौरान सांसद ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि झारखंड सरकार ने जल्द एयरपोर्ट को मंजूरी नहीं दी, तो शहर में चक्का जाम किया जाएगा. धरना-प्रदर्शन में हजारों लोग सड़क पर नजर आए.

धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने मोर्चा खोल दिया है. शहर के रणधीर वर्मा चौक से सांसद के नेतृत्व में बड़ा धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया. इससे पहले गोल्फ ग्राउंड से हजारों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए धरना स्थल तक पहुंची.

सांसद ढुल्लू महतो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग

धरने को संबोधित करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार से फंड की व्यवस्था वे स्वयं करेंगे, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं दिख रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्वीकृति नहीं मिली, तो धनबाद में चक्का जाम और जरूरत पड़ने पर रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा.

पूर्व सांसद पीएन सिंह भी प्रदर्शन में हुए शामिल