अस्पताल में घायल बीसीसीएल कर्मियों से मिले सांसद ढुल्लू महतो, आउटसोर्सिंग कंपनी को की ब्लैकलिस्ट करने की मांग

धनबाद: गुरुवार को बीसीसीएल लोदना एरिया-10 के एनटी एसटी परियोजना में रास्ता काटे जाने के बाद विवाद हो गया था. जिसके बाद प्राइवेट आउटसोसिंग कंपनी के गुर्गों के द्वारा कोल कर्मियों के साथ मारपीट में कई लोग घायल हो गए थे. जगजीवन नगर स्थित बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में इलाजरत बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मियों से मिलने सांसद ढुल्लू महतो और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह पहुंचे. इस दौरान दोनों ने घायलों का हालचाल लिया.



घटना में बीसीसीएल के चार अधिकारी और चार कर्मचारी घायल हुए थे. इनमें से चार को प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया गया. वहीं एक अधिकारी और तीन कर्मचारियों का इलाज धनबाद के केंद्रीय अस्पताल में चल रहा है. इलाजरत घायलों में इंजीनियर विपिन प्रजापति, मैनेजर निशांत कुमार, कर्मी विक्रांत कश्यप, हेमंत रावत और धीरज गर्ग शामिल हैं. आउटसोर्सिंग का एक कर्मी शीतला सिंह भी घायल हुआ है, जिसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है. मारपीट का आरोप देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों पर लगा है.

जानकारी देते सांसद ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक (ईटीवी भारत)

दोषियों की हो अविलंब गिरफ्तारी: सांसद ढुल्लू महतो

सांसद ढुल्लू महतो ने आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा पर भड़ास निकाली. कहा कि दोषी लोगों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए. सांसद ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए. पुलिस के सामने मारपीट की गई है. वहीं झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी. बीसीसीएल अधिकारी और कर्मी पर जो हमला किया गया है, वो गलत है.