अस्पताल में घायल बीसीसीएल कर्मियों से मिले सांसद ढुल्लू महतो, आउटसोर्सिंग कंपनी को की ब्लैकलिस्ट करने की मांग

बीबीसीएल कर्मचारियों के साथ मारपीट में घायल कर्मियों से मिलने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो अस्पताल पहुंचे हैं.

COAL WORKERS ASSAULTED IN DHANBAD
अस्पताल में घायल बीसीसीएल कर्मी से मिलते सांसद ढुल्लु महतो (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 8:51 PM IST

धनबाद: गुरुवार को बीसीसीएल लोदना एरिया-10 के एनटी एसटी परियोजना में रास्ता काटे जाने के बाद विवाद हो गया था. जिसके बाद प्राइवेट आउटसोसिंग कंपनी के गुर्गों के द्वारा कोल कर्मियों के साथ मारपीट में कई लोग घायल हो गए थे. जगजीवन नगर स्थित बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में इलाजरत बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मियों से मिलने सांसद ढुल्लू महतो और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह पहुंचे. इस दौरान दोनों ने घायलों का हालचाल लिया.

घटना में बीसीसीएल के चार अधिकारी और चार कर्मचारी घायल हुए थे. इनमें से चार को प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया गया. वहीं एक अधिकारी और तीन कर्मचारियों का इलाज धनबाद के केंद्रीय अस्पताल में चल रहा है. इलाजरत घायलों में इंजीनियर विपिन प्रजापति, मैनेजर निशांत कुमार, कर्मी विक्रांत कश्यप, हेमंत रावत और धीरज गर्ग शामिल हैं. आउटसोर्सिंग का एक कर्मी शीतला सिंह भी घायल हुआ है, जिसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है. मारपीट का आरोप देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों पर लगा है.

जानकारी देते सांसद ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक (ईटीवी भारत)

दोषियों की हो अविलंब गिरफ्तारी: सांसद ढुल्लू महतो

सांसद ढुल्लू महतो ने आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा पर भड़ास निकाली. कहा कि दोषी लोगों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए. सांसद ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए. पुलिस के सामने मारपीट की गई है. वहीं झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी. बीसीसीएल अधिकारी और कर्मी पर जो हमला किया गया है, वो गलत है.

बीसीसीएल प्रबंधन पर भी सांसद ढुल्लू महतो ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीसीसीएल की मिलीभगत से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. प्रशासन पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व में आउटसोर्सिंग के गुर्गों के द्वारा बमबाजी और गोलीबारी की गई. लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है. कोयला चोरी को लेकर भी सांसद ने बीसीसीएल अधिकारियों और आउटसोर्सिंग प्रबंधन की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है.

