कुंग फू वुशु में जौहर दिखाने वाले खिलाड़ियों से सांसद ढुल्लू महतो ने की मुलाकात, सहयोग का मिला आश्वासन

कुंग फू वुशु में जौहर दिखाने वाले खिलाड़ियों से सांसद ढुल्लू महतो ने की मुलाकात, सहयोग का मिला आश्वासन
धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कुंग फू वुशू चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की.
Published : January 24, 2026 at 11:27 AM IST
धनबाद: असम में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुंग फू वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता में धनबाद के दो खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया था. धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने इन दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने दोनों को गुलदस्ता देकर एवं मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.
दरअसल, असम में अंडर 17 राष्ट्रीय कुंग फू वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था. इस प्रतियोगिता में चिरकुंडा नगर परिषद तालडांगा नेहरू रोड़ निवासी जगमोहन सिंह की दोनों बेटी ने हिस्सा लिया था. जिसमें दोनों बेटियों ने गोल्ड और सिल्वर जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है.
इस खुशी के मौके पर शुक्रवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने दोनों बेटियों से मुलाकात की. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने सांसद के समक्ष ट्रेनिंग सेंटर बनवाने एवं खिलाड़ियों को सहयोग करने की बात रखी. इस पर सांसद ने दोनों को आश्वास्त किया कि वह प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग सेंटर बनवाया जाए, ताकि उन्हें ट्रेनिंग लेने में कोई परेशानी ना हो. साथ ही सांसद ने यह भी भरोसा जताया कि जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, वे संपर्क कर सकते हैं. उन्हें जरूर सहयोग मिलेगा.
मौके पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि झारखंड सरकार खिलाड़ियों के प्रति उदासीन है, जिसके कारण खिलाड़ियों को इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है. समुचित विकास भी नहीं हो पा रहा है. आज हमारे झारखंड में ऐसी प्रतिभा छिपी हुई हैं जिसे सामने लाने की आवश्यकता है. मैं भी फुटबॉलर रहा हूँ, मुझे खेल का दर्द मालूम है.
ये भी पढ़ें: रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच चरम पर, इन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले
झारखंड के योग खिलाड़ियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रथम विश्व योगासन प्रतियोगिता में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
69वीं राष्ट्रीय स्कूली वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड को 3 पदक, सीएम और अधिकारियों ने दी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं