कुंग फू वुशु में जौहर दिखाने वाले खिलाड़ियों से सांसद ढुल्लू महतो ने की मुलाकात, सहयोग का मिला आश्वासन

धनबाद: असम में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुंग फू वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता में धनबाद के दो खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया था. धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने इन दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने दोनों को गुलदस्ता देकर एवं मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.

दरअसल, असम में अंडर 17 राष्ट्रीय कुंग फू वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था. इस प्रतियोगिता में चिरकुंडा नगर परिषद तालडांगा नेहरू रोड़ निवासी जगमोहन सिंह की दोनों बेटी ने हिस्सा लिया था. जिसमें दोनों बेटियों ने गोल्ड और सिल्वर जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है.

मीडिया से बातचीत करते सांसद ढुल्लू महतो (Etv Bharat)

इस खुशी के मौके पर शुक्रवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने दोनों बेटियों से मुलाकात की. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने सांसद के समक्ष ट्रेनिंग सेंटर बनवाने एवं खिलाड़ियों को सहयोग करने की बात रखी. इस पर सांसद ने दोनों को आश्वास्त किया कि वह प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग सेंटर बनवाया जाए, ताकि उन्हें ट्रेनिंग लेने में कोई परेशानी ना हो. साथ ही सांसद ने यह भी भरोसा जताया कि जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, वे संपर्क कर सकते हैं. उन्हें जरूर सहयोग मिलेगा.