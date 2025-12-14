ETV Bharat / state

बोकारो में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन, पीएम मोदी के मिशन फिट युवा सशक्त भारत की गूंज

बोकारो में सांसद ढुल्लू महतो ने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा फिट युवा सशक्त भारत पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन है.

SANSAD KHEL MAHOTSAV IN BOKARO
बोकारो में सांसद खेल महोत्सव प्रारंभ (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 14, 2025 at 8:00 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 8:15 PM IST

बोकारो: सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा रविवार को बोकारो के सेक्टर चार स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है. खेल महोत्सव की शुरुआत मैराथन से की गई है. जिसकी शुरुआत सांसद ने हरी झंडी दिखाकर की है. महोत्सव में रविवार से एक हफ्ते तक विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा. सांसद ने कहा कि बोकारो के बाद धनबाद में भी खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा.

सांसद ढुल्लू महतो ने गुब्बारा उड़ाकर इस खेल महोत्सव की शुरुआत की. उन्होंने खेल शुरू होने से पहले खेल अनुशासन को लेकर सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाने का काम किया. सांसद ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेल में शामिल होने की बात कही. उन्होंने अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की. सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सशक्त, मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं.

खेल महोत्सव को लेकर जानकारी देते सांसद (ईटीवी भारत)

फिट युवा सशक्त भारत की ओर अग्रसर

धनबाद सांसद ने कहा कि फिट युवा सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि स्वस्थ भारत ही विकसित भारत बना सकता है. इसके लिए सांसद ढुल्लू महतो ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया. उन्होंने कहा कि यह सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही हो सकती है. क्योंकि वह विकास के साथ युवाओं की बात करते हैं.

