घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित, हम सिर्फ मार्जिन बढ़ाने आएं हैं: ढुल्लू महतो

जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और जेएमएम प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है. भाजपा का कहना है वर्तमान सरकार ने क्षेत्र का विकास नहीं किया. वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है. वर्तमान सरकार में महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं और राज्य में सड़कों का जाल बिछा है.

जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव रोचक हो गया है. चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन आमने-सामने हैं. एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र तो दूसरी तरफ दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र प्रत्याशी हैं. भाजपा खेमे में झारखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. वहीं जेएमएम खेमे में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत सभी मंत्री और विधायक जेएमएम प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं.

भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और झामुमो नेता कुणाल षाड़ंगी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चितः ढुल्लू महतो

इधर, भाजपा नेता सह धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं. सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित है. हमलोग सिर्फ जीत का मार्जिन बढ़ाने आएं हैं. उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल को जनता देख चुकी है. राज्य में कई बड़े-बड़े हादसे हुए. जिसमें आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा हादसा हुआ है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

घाटशिला की जनता ने मन बना लिया हैः कुणाल षाड़ंगी