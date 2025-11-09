घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित, हम सिर्फ मार्जिन बढ़ाने आएं हैं: ढुल्लू महतो

घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित, हम सिर्फ मार्जिन बढ़ाने आएं हैं: ढुल्लू महतो
घाटशिला में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. वहीं झामुमो नेता कुणाल षाड़ंगी ने पलटवार किया है.
Published : November 9, 2025 at 3:07 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 5:37 PM IST
जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और जेएमएम प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है. भाजपा का कहना है वर्तमान सरकार ने क्षेत्र का विकास नहीं किया. वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है. वर्तमान सरकार में महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं और राज्य में सड़कों का जाल बिछा है.
जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव रोचक हो गया है. चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन आमने-सामने हैं. एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र तो दूसरी तरफ दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र प्रत्याशी हैं. भाजपा खेमे में झारखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. वहीं जेएमएम खेमे में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत सभी मंत्री और विधायक जेएमएम प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं.
भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चितः ढुल्लू महतो
इधर, भाजपा नेता सह धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं. सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित है. हमलोग सिर्फ जीत का मार्जिन बढ़ाने आएं हैं. उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल को जनता देख चुकी है. राज्य में कई बड़े-बड़े हादसे हुए. जिसमें आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा हादसा हुआ है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है.
घाटशिला की जनता ने मन बना लिया हैः कुणाल षाड़ंगी
वहीं जेएमएम ने भाजपा सांसद के बयान को निराधार बताया है. पूर्व विधायक सह जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि यह चुनाव एक परिवार लड़ रहा है. परिवार के एक सदस्य पर विपत्ति आई है. ऐसे समय में परिवार के सारे सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल है लोगों की भीड़ हमारे नेताओं को सुनने के लिए उमड़ रही है ऐसे में इस बार घाटशिला की जनता ने मन बना लिया है और मतदान के दिन सिर्फ औपचारिकता पूरी होगी. जनता सोमेश सोरेन को अपना विधायक चुनेगी. वहीं विकास के मुद्दों पर कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि इस सरकार में बेहतर विकास हुआ है. महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं और उन्हें सम्मान मिला है. लाखों लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है. क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है. योजनाएं धरातल पर चल रही हैं.
