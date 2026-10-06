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IIT-ISM में ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ का आगाज, युवाओं के आइडिया को मिलेगा मंच

धनबाद सांसद का स्वागत करते IIT-ISM पदाधिकारी ( ETV Bharat )

धनबाद: IIT-ISM में मंगलवार को ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज–ईस्टर्न जोन’ का आगाज हुआ. एसीआईसी, आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और इनोवेटर्स के नए आइडिया को मंच देना और इनोवेशन के जरिए सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना है.