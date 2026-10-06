IIT-ISM में ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ का आगाज, युवाओं के आइडिया को मिलेगा मंच
धनबाद के IIT-ISM में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के शुभारंभ के अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो पहुंचे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 7:43 PM IST
धनबाद: IIT-ISM में मंगलवार को ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज–ईस्टर्न जोन’ का आगाज हुआ. एसीआईसी, आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और इनोवेटर्स के नए आइडिया को मंच देना और इनोवेशन के जरिए सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना है.
आयोजकों के मुताबिक झारखंड से अब तक करीब 25 प्रतिभागियों ने इस चैलेंज के लिए आवेदन किया है. प्रतिभागियों को तीन चरणों से गुजरना होगा, जिसके बाद सर्वश्रेष्ठ आइडिया का चयन किया जाएगा. आयोजकों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस पहल से जुड़ें और अपने इनोवेटिव आइडिया को व्यावहारिक रूप देकर रोजगार और सामाजिक विकास में योगदान दें.
कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के प्रतिभा को मंच देना
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर युवाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सेवा संकल्प अभियान के तहत भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस दिशा में काम कर रहे हैं. आईआईटी (आईएसएम) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को मंच देना है.
युवाओं में है काफी क्षमता: सांसद
सांसद ने कहा कि हमारे देश के युवाओं में काफी क्षमता है. अगर उन्हें सहयोग, प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन मिले तो वे न सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर सकते हैं. स्किल डेवलपमेंट की क्षेत्र में भी सरकार का विशेष फोकस है. युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने ही देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है.
सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो युवा दूसरे देशों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, वे यहां रहकर खुद रोजगार हासिल करने के साथ दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें. आईआईटी (आईएसएम) जैसे संस्थान को इस पहल से जोड़ने का फायदा यह होगा कि देशभर के युवाओं और यहां के युवाओं के बीच संवाद और सहयोग का रास्ता बनेगा. एक जगह का युवा दूसरे क्षेत्र के युवाओं से सीख सकता है और अपने आइडिया को आगे बढ़ा सकता है.
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