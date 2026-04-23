धनबाद में एयरपोर्ट की मांग ने पकड़ा जोर, सांसद ढुल्लू महतो ने आंदोलन का किया ऐलान
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने एयरपोर्ट की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है.
Published : April 23, 2026 at 6:53 PM IST
धनबाद: कोयला नगरी धनबाद में एयरपोर्ट की मांग अब जनआंदोलन का रूप लेती जा रही है. गुरुवार को सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता कर 24 अप्रैल को व्यापक आंदोलन और पदयात्रा का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हजारों लोग भाग लेंगे और राज्य सरकार से एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी. प्रस्तावित पदयात्रा रणधीर स्टेडियम से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी, जहां सभा भी आयोजित की जाएगी.
सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि वे लंबे समय से धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग उठा रहे हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर इस दिशा में सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते धनबाद जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक जिले को अब तक एयर कनेक्टिविटी से वंचित रखा गया है.
उन्होंने कहा कि धनबाद देश की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यापारी और शोधकर्ता आते हैं. ऐसे में धनबाद में एयरपोर्ट का निर्माण होने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि जिले के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी.
सांसद ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार सहयोग करते हुए जमीन उपलब्ध कराती है, तो एयरपोर्ट निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो सकता है. उन्होंने लोगों से 24 अप्रैल के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और इसे धनबाद के विकास की दिशा में निर्णायक कदम बताया.
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