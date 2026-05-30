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सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर, मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष संग लिए 7 फेरे

फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष ने रचाई शादी, परिवार के नजदीकी सदस्य हुए शामिल.

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सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर. (social media)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 11:00 AM IST

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Updated : May 30, 2026 at 11:08 AM IST

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मेरठ: सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष संग 7 फेरे ले लिए हैं. दोनों ने अपने पहले रिश्ते को खत्म करके ये नई शुरुआत की है. हालांकि दोनों काफी समय से एक दूसरे के सम्पर्क में थे.


कहां रचाई शादी: जानकारी के मुताबिक वर्तमान में फर्रुखाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में शादी कर ली है. इस शादी समारोह में सिर्फ सिमित नजदीकी और पारिवारिक लोग ही शामिल हुए थे. शादी की प्लानिंग इस तरह से की गई थी सात फेरे लेने से पहले किसी को भनक तक नहीं लगी. हालांकि दोनों बीते काफी समय से एक दूसरे के सम्पर्क में थे.

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सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर. (social media)

मोनिका ने धर्मेंद्र यादव से लिया था तलाक: बता दें कि फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव आजमगगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक लिया था. रिश्ता समाप्त करने के बाद तो वहीं मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने अपनी परदेशी दुल्हन को तलाक दिया था. इसके बाद दोनों ने शादी रचा ली.

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सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर. (social media)
परिवार के कुछ सदस्य ही पहुंचे: इस शादी समारोह में सिर्फ दोनों परिवार के कुछ सदस्यों की ही मौजूदगी रही. मोनिका यादव जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थीं तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन, बाद में मोनिका यादव और उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए थे.

सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर शुरू: सोशल मीडिया पर अब इस विवाहित जोड़े को लोग बधाईयां दे रहे हैं. इस शादी समारोह में गौरव चौधरी के पिता चौधरी महकार सिंह, माता रेखा देवी, भाई नितिन चौधरी और भाभी निहारिका सिंह के साथ तस्वीरें भी सार्वजनिक हो रही हैं. वहीं वधू पक्ष से मोनिका यादव के पिता व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव और परिवार के कुछ सदस्त विवाह की रस्मों के दौरान शामिल रहे.

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शादी में शामिल हुए परिवार के सदस्य. (social media)
गौरव के परिवार से ये सदस्य हुए शादी में शामिल: गौरव चौधरी के साथ उनके पिता चौधरी महकार सिंह, माता रेखा देवी, भाई नितिन चौधरी और भाभी निहारिका सिंह मौजूद रहे. मोनिका यादव की तरफ से उनके पिता व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव और सचिन यादव ने विवाह की रस्में पूरी कराईं.
कौन हैं गौरव चौधरी: गौरव मूल रूप से मेरठ जिले के कुसेड़ी गांव के रहने वाले हैं. साल 2006 में परिवार ने गौरव को 'बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस' की पढ़ाई करने जर्मनी भेजा था. पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव ने वहीं अपना बिजनेस सेटअप किया. होटल्स, रियल एस्टेट में हाथ आजमाए सफल रहे उसके बाद और भी कई व्यापार किये. अपनी अलग पहचान बनाने के बाद गौरव 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा.बीजेपी का साथ मिला और निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए. गौरव चौधरी के सामने कई चुनौतियां भी आईं लेकिन, सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बनाकर एक परिपक्व नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया.
कौन हैं मोनिका यादव: फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव के दादा साल 1952 से लगातार विधायक और मंत्री रहे. वहीं उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव सपा के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं. कई बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह यादव मंत्री भी रहे हैं. मोनिका राजनीति में एंट्री से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में बतौर एचआर हेड (HR Head) काम कर रही थीं. बाद में राजनीति में दिलचस्पी के चलते अपने दादा और पिता की विरासत को संभालते हुए राजनीति में एंट्री मारी और जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी हासिल कर ली. गौरव चौधरी और मोनिका दोनों ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं.मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के पिता महकार सिंह ने कहा कि दोनों परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सादगी पूर्ण माहौल में दोनों बच्चों की शादी की रस्में पूरी हुई हैं.

2021 में मोनिका यादव ने छोड़ी थी सपा: मुलायम सिंह यादव से नजदीकी होने की वजह से नरेंद्र सिंह यादव ने बेटी मोनिका की शादी अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से की थी. हालांकि बाद में दोनों ने तलाक ले लिया था. वहीं, 2016 के पंचायत चुनाव में मोनिका को हार का सामना करना पड़ा था. 2021 में मोनिका ने सपा छोड़ दी थी.



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Last Updated : May 30, 2026 at 11:08 AM IST

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