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सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर, मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष संग लिए 7 फेरे

सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर. ( social media )

कहां रचाई शादी: जानकारी के मुताबिक वर्तमान में फर्रुखाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में शादी कर ली है. इस शादी समारोह में सिर्फ सिमित नजदीकी और पारिवारिक लोग ही शामिल हुए थे. शादी की प्लानिंग इस तरह से की गई थी सात फेरे लेने से पहले किसी को भनक तक नहीं लगी. हालांकि दोनों बीते काफी समय से एक दूसरे के सम्पर्क में थे.

मेरठ: सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष संग 7 फेरे ले लिए हैं. दोनों ने अपने पहले रिश्ते को खत्म करके ये नई शुरुआत की है. हालांकि दोनों काफी समय से एक दूसरे के सम्पर्क में थे.

सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर. (social media)

मोनिका ने धर्मेंद्र यादव से लिया था तलाक: बता दें कि फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव आजमगगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक लिया था. रिश्ता समाप्त करने के बाद तो वहीं मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने अपनी परदेशी दुल्हन को तलाक दिया था. इसके बाद दोनों ने शादी रचा ली.

सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर. (social media)

इस शादी समारोह में सिर्फ दोनों परिवार के कुछ सदस्यों की ही मौजूदगी रही. मोनिका यादव जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थीं तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन, बाद में मोनिका यादव और उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए थे.

सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर शुरू: सोशल मीडिया पर अब इस विवाहित जोड़े को लोग बधाईयां दे रहे हैं. इस शादी समारोह में गौरव चौधरी के पिता चौधरी महकार सिंह, माता रेखा देवी, भाई नितिन चौधरी और भाभी निहारिका सिंह के साथ तस्वीरें भी सार्वजनिक हो रही हैं. वहीं वधू पक्ष से मोनिका यादव के पिता व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव और परिवार के कुछ सदस्त विवाह की रस्मों के दौरान शामिल रहे.

शादी में शामिल हुए परिवार के सदस्य. (social media)

गौरव चौधरी के साथ उनके पिता चौधरी महकार सिंह, माता रेखा देवी, भाई नितिन चौधरी और भाभी निहारिका सिंह मौजूद रहे. मोनिका यादव की तरफ से उनके पिता व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव और सचिन यादव ने विवाह की रस्में पूरी कराईं.