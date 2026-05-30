सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने बसाया नया घर, मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष संग लिए 7 फेरे
फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष ने रचाई शादी, परिवार के नजदीकी सदस्य हुए शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 11:08 AM IST
मेरठ: सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद पूर्व पत्नी मोनिका ने मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष संग 7 फेरे ले लिए हैं. दोनों ने अपने पहले रिश्ते को खत्म करके ये नई शुरुआत की है. हालांकि दोनों काफी समय से एक दूसरे के सम्पर्क में थे.
कहां रचाई शादी: जानकारी के मुताबिक वर्तमान में फर्रुखाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में शादी कर ली है. इस शादी समारोह में सिर्फ सिमित नजदीकी और पारिवारिक लोग ही शामिल हुए थे. शादी की प्लानिंग इस तरह से की गई थी सात फेरे लेने से पहले किसी को भनक तक नहीं लगी. हालांकि दोनों बीते काफी समय से एक दूसरे के सम्पर्क में थे.
मोनिका ने धर्मेंद्र यादव से लिया था तलाक: बता दें कि फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव आजमगगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक लिया था. रिश्ता समाप्त करने के बाद तो वहीं मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने अपनी परदेशी दुल्हन को तलाक दिया था. इसके बाद दोनों ने शादी रचा ली.
सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर शुरू: सोशल मीडिया पर अब इस विवाहित जोड़े को लोग बधाईयां दे रहे हैं. इस शादी समारोह में गौरव चौधरी के पिता चौधरी महकार सिंह, माता रेखा देवी, भाई नितिन चौधरी और भाभी निहारिका सिंह के साथ तस्वीरें भी सार्वजनिक हो रही हैं. वहीं वधू पक्ष से मोनिका यादव के पिता व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव और परिवार के कुछ सदस्त विवाह की रस्मों के दौरान शामिल रहे.
2021 में मोनिका यादव ने छोड़ी थी सपा: मुलायम सिंह यादव से नजदीकी होने की वजह से नरेंद्र सिंह यादव ने बेटी मोनिका की शादी अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से की थी. हालांकि बाद में दोनों ने तलाक ले लिया था. वहीं, 2016 के पंचायत चुनाव में मोनिका को हार का सामना करना पड़ा था. 2021 में मोनिका ने सपा छोड़ दी थी.
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