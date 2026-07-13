मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना की मां का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया दुख
एडीजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर समेत कई अधिकारी उज्जैन में अंतिम यात्रा में हुए शामिल, डीजीपी कैलाश मकवाना ने मां गंगादेवी को नम आंखों से दी विदाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 2:09 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना की मां गंगादेवी का निधन हो गया है, वे 86 वर्ष की थीं. गंगादेवी मकवाना के निधन की खबर लगते ही डीजीपी पैतृक निवास उज्जैन राजस्व कॉलोनी के लिए रवाना हुए. साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आमजन यहां पहुंचे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जताया दुख
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीजीपी कैलाश मकवाना की मां गंगादेवी मकवाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर शोक वयक्त करते हुए लिखा, '' मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा जी की पूज्य माताजी श्रीमती गंगा मकवाणा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनके चरणों में नमन कर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवारजनों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!
मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा जी की पूज्य माताजी श्रीमती गंगा मकवाणा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके चरणों में नमन कर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 13, 2026
बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवारजनों को यह…
एडीजी, डीआईजी, कलेक्टर समेत कई अधिकारी अंतिम यात्रा में शामिल
गंगादेवी मकवाना की अंतिम यात्रा में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में उज्जैन के नागरिक शामिल हुए. इस दौरान एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, संभाग आयुक्त आशीष सिंह, उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित कई सीनियर अधिकारियों ने श्रद्धांजली अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी की पूज्य माताजी, श्रीमती गंगा मकवाना जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।— Umang Singhar (@UmangSinghar) July 13, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दे।…
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जताया दुख
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कैलाश मकवाना की मां के निधन पर दुख जताया है. उमंग सिंघार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, '' मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी की पूज्य माताजी, श्रीमती गंगा मकवाना जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दे.''