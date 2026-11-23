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मध्य प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर सस्पेंस, कैलाश मकवाना को एक्सटेंशन देने की अटकलें

मध्य प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर सस्पेंस ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर चल रही कवायद के बीच अब मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना के कार्यकाल को लेकर नया पेंच सामने आया है. प्रशासनिक गलियारों में उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चा है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. यदि सरकार मकवाना को एक्सटेंशन देने का फैसला करती है, तो नए डीजीपी की नियुक्ति कुछ समय के लिए टल सकती है. साथ ही इस पद के लिए दावेदारी कर रहे आईपीएस अधिकारियों का पूरा समीकरण भी बदल सकता है.

कहां अटकी नए डीजीपी की नियुक्ति? दरअसल, प्रदेश में नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी ने इसके लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार किया है. इसमें 1991 बैच के वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं. पैनल से संबंधित फाइल गृह विभाग से मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल तक पहुंच चुकी है. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नए डीजीपी के नाम पर अंतिम निर्णय लेना है.