मध्य प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर सस्पेंस, कैलाश मकवाना को एक्सटेंशन देने की अटकलें
क्या कैलाश मकवाना को तीन महीने का एक्सटेंशन देगी मोहन यादव सरकार? प्रशासनिक गलियारों में चर्चा, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:45 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर चल रही कवायद के बीच अब मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना के कार्यकाल को लेकर नया पेंच सामने आया है. प्रशासनिक गलियारों में उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चा है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. यदि सरकार मकवाना को एक्सटेंशन देने का फैसला करती है, तो नए डीजीपी की नियुक्ति कुछ समय के लिए टल सकती है. साथ ही इस पद के लिए दावेदारी कर रहे आईपीएस अधिकारियों का पूरा समीकरण भी बदल सकता है.
कहां अटकी नए डीजीपी की नियुक्ति?
दरअसल, प्रदेश में नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी ने इसके लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार किया है. इसमें 1991 बैच के वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं. पैनल से संबंधित फाइल गृह विभाग से मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल तक पहुंच चुकी है. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नए डीजीपी के नाम पर अंतिम निर्णय लेना है.
वरुण कपूर की पात्रता बन सकती है बड़ी वजह
नए डीजीपी के चयन में अधिकारियों की बची हुई सेवा अवधि भी अहम भूमिका निभा रही है. निर्धारित नियमों के मुताबिक नियुक्ति के समय संबंधित अधिकारी की कम से कम छह महीने की सेवा शेष होना जरूरी है. पैनल में शामिल वरुण कपूर 30 मई 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में यदि नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर की शुरुआत से आगे बढ़ती है तो उनकी पात्रता प्रभावित होने की आशंका है. इसी वजह से कैलाश मकवाना को एक्सटेंशन दिए जाने की चर्चा भी प्रशासनिक गलियारों में है.
यह भी पढ़ें- इंदौर सेंट्रल जेल में बरसाना थीम पर होली, जेल डीजी वरुण कपूर हुए शामिल, कैदियों ने जमकर खेले रंग
यदि नियुक्ति में देरी की जाती है तओ वरुण कपूर की दावेदारी प्रभावित हो सकती है.हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है.
तीनों अधिकारियों का अपना-अपना अनुभव
यूपीएससी के पैनल में शामिल तीनों अधिकारियों का प्रशासनिक और पुलिसिंग का अलग-अलग अनुभव है. वरुण कपूर वर्तमान में जेल विभाग के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उन्हें जुलाई 2025 में इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उनका अनुभव रहा है. उपेंद्र जैन फिलहाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के डीजी हैं. दिसंबर 2024 में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी. इससे पहले वे मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक रह चुके हैं. वे अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होंगे.
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश को मिलने वाला है नया DGP, मोहन यादव के जाने से पहले हो सकता है ऐलान
वहीं, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव वर्तमान में होमगार्ड की महानिदेशक हैं. मई 2025 में उन्होंने इस विभाग की पहली महिला प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी. इससे पहले वे पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा शाखा की स्पेशल डीजी रह चुकी हैं. उनका चयन होने पर मध्यप्रदेश को पहली महिला पुलिस महानिदेशक मिल सकती हैं.
अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
एक ओर नए डीजीपी की नियुक्ति की फाइल आगे बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा डीजीपी को सेवा विस्तार देने की संभावनाओं ने चयन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार कैलाश मकवाना को तीन महीने का एक्सटेंशन देती है या फिर यूपीएससी के पैनल में शामिल तीन अधिकारियों में से किसी एक को प्रदेश पुलिस की कमान सौंपती है. मुख्यमंत्री के फैसले से ही प्रदेश के अगले पुलिस प्रमुख की तस्वीर साफ होगी.