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मध्य प्रदेश में कट रहे लाखों पेड़, ग्रीन डिफेंस सिस्टम खत्म होते ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में रेगिस्तान की आहट

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दशकों में 50 से 100 साल पुराने 15 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं. लोकसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2020-21 में 16 लाख 40 हजार 532 पेड़ काटे गए थे. एक साल में पेड़ काटे जाने का यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक था. 'ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच'की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2000 के दशक की शुरुआत से अब तक करीब 9.5 हजार हेक्टेयर का ट्री कवर खो दिया है. सिर्फ भोपाल जिले की बात करें तो पिछले एक दशक (2014-2024) में विकास के नाम पर यहां करीब 5 लाख पुराने पेड़ काटे गए.

मंडला-डिंडोरी डैम प्रोजेक्ट और महू-खंडवा रेलवे लाइन के कारण भी लाखों पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है. सिंगरौली-मंडला-डिंडोरी के कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट्स के कारण बड़ी संख्या में जंगलों की कटाई चल रही है. प्रदेश में ऐसे एक नहीं छोट-बड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है या प्रस्तावित हैं और इन सभी में कहीं न कहीं हरे भरे पेड़ आड़े आ रहे हैं और उन्हें काटा जा रहा है या प्रस्तावित हैं.

मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और तेलंगाना से जोड़ने वाला 687 किलोमीटर लंबा हैदराबाद-इंदौर एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है. महू-खंडवा रेल प्रोजेक्ट के लिए रतलाम संभाग के जंगलों से लगभग 1.24 लाख से अधिक पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है. मंदसौर से रतलाम तक के रोड प्रोजेक्ट के तहत करीब 35409 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है.केन-बेतवा लिंक परियोजना प्रोजेक्ट के नाम पर करीब ४५ लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है.

इस बात में कोई शक नहीं कि विकास जरुरी है लेकिन विकास के नाम पर जंगलों का सफाया किया जा रहा है. जंगलों की कटाई पर्यावरण को कितने ध्यान में रखते हुए की गई यह भले ही जांच का विषय हो लेकिन यह भी सही है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दशकों में अंधाधुंध हरे-भरे पुराने पेड़ों को काटा गया.मध्य प्रदेश में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण यह स्थिति बन रही है. मध्य प्रदेश में राज्य का राज्य का सबसे बड़ा 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे बन रहा है, यह 12 जिलों को जोड़ेगा. 255 किलोमीटर लंबा भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है.

इसके बावजूद पर्यावरणविद दावा कर रहे हैं कि यदि यही स्थिति रही तो वह समय अब ज्यादा दूर नहीं जब मध्य प्रदेश भी रेगिस्तान में बदल जाएगा और इसकी शुरुआत कहीं न कहीं मालवा से हो चुकी है. इस बदलते कुचक्र का असर भूमिगत जलस्त्रोतों पर भी दिख रहा है.

यह स्थिति अमूमन सभी प्रदेशों में देखी जा रही है. इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है. यहां भी विकास के नाम पर लगातार बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगलों का सफाया किया जा रहा है. सरकार द्वारा पेड़ों को शिफ्ट करने और एक पेड़ के बदले 10 गुना पेड़ लगाने के दावे किए जाते हैं.

हैदराबाद/इंदौर: विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई और शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगल ने पूरी पृथ्वी को गरम कर दिया है. ग्रीनहाउस गैसों के कारण जलवायु चक्र का डिस्टर्बेंस तेजी से सामने आ रहा है. आबादी के हिसाब से पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है. पश्चिमी विक्षोभ और अल-नीनो जैसे मौसमी कारकों के कारण बारिश का चक्र भी लगातार बिगड़ रहा है.

पेड़ों को काटने को लेकर मालवा की जानिए स्थिति

मालवा की बात करें तो रतलाम, इंदौर के साथ सिंहस्थ के चलते उज्जैन में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और इसके चलते यहां भी बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है. इंदौर में पिछले 7 सालों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग 2 लाख से अधिक पेड़ काटे गए. नर्मदा-शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट,हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के कारण लगभग 2 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान लगाया गया है.

इंदौर में पेड़ों की कटाई (ETV Bharat GFX)

इसके अलावा इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट और एमओजी लाइन क्षेत्र के लिए 1200 से अधिक पेड़ काटे या शिफ्ट किए हैं. इंदौर-बैतूल हाईवे के लिए 9000 पेड़ काटे गए तो इंदौर में बीआरटीएस के लिए 3000 पेड़ काटे गए थे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के मध्य प्रदेश से गुजरने वाले हिस्से के निर्माण के लिए लगभग 30000 से ज्यादा पेड़ काटे गए. मंदसौर से रतलाम तक के रोड प्रोजेक्ट के तहत करीब 35409 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है. महू-खंडवा रेल प्रोजेक्ट के लिए रतलाम संभाग के जंगलों से लगभग 1.24 लाख से अधिक पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है.

रतलाम में पेड़ों की कटाई (ETV Bharat GFX)

उज्जैन की बात करें तो सिंहस्थ के लिए तैयारियां जोरों से हैं. कोठी रोड,देवास रोड और महाकाल कॉरिडोर के नाम पर पिछले कुछ सालों में लगभग 2000 से 3000 के करीब पेड़ काटे गए. इंदौर-उज्जैन सिक्स-लेन मार्ग के 44.6 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण में लगभग 3000 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित हैं. कोठी रोड समेत शहर के 8 निर्माण और चौड़ीकरण प्रोजेक्ट्स में 2000 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति मिल चुकी है. इसके चलते 800 से अधिक पेड़ों वाले विकसित मिनी फॉरेस्ट (लघु वन) पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

उज्जैन में पेड़ों की कटाई (ETV Bharat GFX)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण में काटे गए हजारों पेड़

मध्य प्रदेश के रतलाम, नीमच, मंदसौर और झाबुआ जिले की ओर से राजस्थान गुजरात राज्य की गर्म हवाएं मध्य प्रदेश का रुख करती हैं. इसी इलाके में तैयार किए गए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के कारण भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों के चलते बड़े पैमाने पर हरियाली नष्ट हुई है, जिसके तहत हजारों पेड़ काट दिए गए हैं. एक्सप्रेस-वे में शामिल 244 किलोमीटर के लंबे हिस्से में कई जंगल और पुराने ग्रीन बेल्ट आने के कारण उन्हें नष्ट कर दिया गया.

तेजी से बढ़ रहा मालवा का तापमान (ETV Bharat GFX)

भीषण गर्मी से धधक रहा मालवा

देशभर में शबे मालवा और पग पग रोटी डग डग नीर की कहावत वाला मालवा इलाका इन दिनों भीषण गर्मी से धधक रहा है. इसकी वजह है राजस्थान और गुजरात की ओर से आने वाली गर्म हवाएं, जिन्हें रोककर ठंडा करने वाला प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम ही विकास कार्यों के कारण खत्म हो चुका है, नतीजतन इसी क्षेत्र से अब रेगिस्तान के मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की आशंका पर्यावरणविद जता रहे हैं. पेड़ों के खत्म होने से मालवा समेत प्रदेश के कई अंचलों में तेजी से जलस्तर भी घट रहा है.

मालवा के अधिकांश तालाब रिहायशी इलाकों की भेंट चढ़े

गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में हल्के गर्म वातावरण वाले मालवा अंचल को रहने के लायक सबसे मुफीद इलाका माना गया. यही वजह थी कि वास्कोडिगामा से लेकर मुगल काल में सम्राट अकबर ने मालवा इलाके को रहने लायक सर्वोत्तम जगह माना था. 4600 वर्ग किलोमीटर में फैले मालवा के पठारी इलाके की खूबसूरती यहां जल संग्रहण के लिए तैयार किए गए तालाब थे. जिनके पानी ने पहाड़ी इलाकों को भी हरे-भरे जंगलों में तब्दील कर रखा था. समय के साथ विकास का पहिया घूमा और तालाब धीरे-धीरे खत्म होते गए, जहां से जल संग्रहण होता था उन इलाकों में आबादी बस गई और मालवा के विभिन्न शहरों में अधिकांश तालाब रिहायशी इलाकों में तब्दील हो गए. ऐसी स्थिति में भूमिगत जल और हरियाली भी सिमटती चली गई.

पेड़ों के काटने से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति (ETV Bharat GFX)

ग्रीन कवर क्षेत्र कम होने से तापमान तोड़ रहा सभी रिकॉर्ड

शहरी इलाके में लाखों की तादाद में बाग-बगीचे और पेड़-पौधे होते थे, उन्हें भी काट दिया गया नतीजतन मालवा अंचल के अधिकांश इलाकों में अब ग्रीन कवर क्षेत्र कुल आबादी का 10% भी नहीं बचा है. इन हालातों में तापमान ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक हो चुका है. इंदौर जैसे शहर में मई माह में जहां अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री तक होता था, वह अब 45 डिग्री तक पहुंच चुका है. सामान्य से यह तापमान 4 डिग्री तक ज्यादा है.

इसी प्रकार इस इलाके का न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री होता था, जो अब 35 डिग्री को पार कर गया है. जिससे रात के तापमान में 6 डिग्री तक की वृद्धि हो चुकी है. यही वजह है कि मौसम विभाग ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए इंदौर, उज्जैन, रतलाम शाजापुर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा और बुरहानपुर आदि जिलों में लू लगने का अलर्ट जारी किया है. जहां तापमान इसी महीने के अंत तक 45 से 47 डिग्री तक होने की आशंका जताई जा रही है.

पेड़ों के काटने से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति (ETV Bharat GFX)

56 साल पहले वन विभाग के अधिकारियों ने किया था अलर्ट

ठंडा रहने वाले मालवा के अचानक भीषण गर्म होने के कारणों की जब ईटीवी भारत ने पड़ताल की तो पता चला रतलाम और मालवा अंचल में इस तरह की भीषण गर्मी की पूर्व घोषणा 1970 में करीब 56 साल पहले वन विभाग के अधिकारी सुभाष जोशी और पंचोली द्वारा की जा चुकी है.

इन दोनों अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि यदि मालवा अंचल का विकास मंदसौर और नीमच की ग्रीनरी और पर्यावरण को सहेजते हुए नहीं किया गया तो फिर पश्चिम मध्य प्रदेश को भीषण गर्मी और रेगिस्तानी इलाका होने से कोई नहीं रोक पाएगा. इतना ही नहीं उन्होंने क्षेत्रीय प्रकृति के संरक्षण के साथ विकास का जो मॉडल उस जमाने में दिया था, उसे दरकिनार करते हुए इस अंचल के अधिकांश जंगल और हरियाली नष्ट कर दी गई.

खत्म हुआ गर्मी रोकने का डिफेंस सिस्टम

इंदौर के पर्यावरणविद् ओ पी जोशी बताते हैं, "वास्कोडिगामा और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने मालवा की शीतलता का उल्लेख उस जमाने में किया लेकिन यहीं के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया. मध्य प्रदेश और मालवा को गर्मी से बचाने वाला ग्रीन डिफेंस सिस्टम अब राजस्थान की ओर से आने वाली हवाओं को ना तो रोक पा रहा है न ही उन्हें नमी दे पानी की स्थिति में है. इसके चलते अब पूरा इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है. इसी इलाके का ग्रीन डिफेंस सिस्टम अब तक मालवा इलाके को ठंडा रखे हुए था, जो अब एक्सप्रेस-वे समेत बांसवाड़ा के परमाणु संयंत्र समेत विभिन्न विकास कार्यों के कारण नष्ट होने की कगार पर है."

पश्चिमी मध्य प्रदेश की हवाओं में नमी नहीं

भोपाल के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ वेद प्रकाश सिंह का कहना है. "दक्षिण पश्चिमी हवाएं पश्चिम मध्य प्रदेश में अब सीधे तौर पर आ रही हैं, जिन्हें रोकने का कोई कारक स्थानीय स्तर पर नहीं है. इन हवाओं में नमी नहीं है जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी वाली हवाओं के कारण यहां बारिश भी हो रही है. पश्चिम मध्य प्रदेश में गर्म हवा को बादल वायुमंडल में जाने से भी रोक रहे हैं जिसकी बदौलत रात का तापमान भी कम नहीं हो पा रहा है."

अलनीनो कैसे डालता है असर

प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान और हवा के पैटर्न में होने वाले बदलाव का असर पूरे दुनिया के मौसम पर पड़ता है. आमतौर पर हवाएं गर्म पानी को अमेरिका के पश्चिमी तट से एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे समुद्र की गहराई से ठंडा पानी सतह पर आता है. इसे ही अलनीनो कहा जाता है. अलनीनो मानसून के पैटर्न को बदल देते हैं और दुनिया भर में कम बारिश और सूखे को बढ़ाते हैं.

अलनीनो कैसे डालता है असर (Meteorological Department Bhopal)

इस बार भी मौसम में हो रहा बदलाव ऐसे ही डराने वाले संकेतों की तरफ इशारा कर रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अलनीनो का मध्य प्रदेश सहित देश भर के मानसून पर असर पड़ सकता है. हालांकि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अभी इसकी स्थिति कमजोर है, लेकिन इसका सही स्थिति कुछ ही दिनों में और साफ होगी.

अलनीनो के भयंकर संकेतों को लेकर किया सचेत

कनाडा में क्लाइमेट इमरजेंसी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ पीटर कार्नर ने हाल ही में एक ट्वीट कर अलनीनो के भयंकर संकेतों को लेकर सचेत किया है. उन्होंने लिखा है, "प्रशांत महासागर में 5000 मील लंबी एक विशाल समुद्री हीटवेव चल रही है. यह हीटवेव समुद्र के तापमान को लगातार बढ़ा रही है. समुद्र के पानी के तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री फॉरेनहाइट तक बढ़ा है और यह बताते हैं कि इस बार अलनीनो बहुत स्ट्रांग होकर सामने आ सकता है. इसका असर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है."

दिन की गर्मी रात में दिखा रही है असर

इंदौर के पर्यावरणविद् डॉ दिलीप वाघेला का कहना है, "42 लाख की आबादी वाले इंदौर में अब 9 से 10 लाख पेड़ बचे हैं लेकिन विकास के नाम पर उनकी भी बेरहमी से कटाई हो रही है. पेड़ जमीन में पानी को स्टोर करते हैं. जिससे मिट्टी में आद्रता रहती है लेकिन अब सीमेंटीकरण और पेवरीकरण के कारण जमीन में पानी नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण हीटवेव चल रही हैं और दिन का तापमान रात में रिफ्लेक्ट हो रहा है. हीटवेव बादलों के कारण आसमान की ओर भी रुख नहीं कर रही हैं. यह स्थिति न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी अलार्मिंग है. यदि अब भी पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाने पर ध्यान नहीं दिया गया तो मध्य प्रदेश का यह सबसे उपजाऊ इलाका सूखाग्रस्त और बंजार होने से कोई नहीं बचा पाएगा."

पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट और एनजीटी सख्त (ETV Bharat GFX)

पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट और एनजीटी सख्त

मध्य प्रदेश में सड़कों, रेलवे और बांधों जैसी विभिन्न परियोजनाओं में लाखों पेड़ों के काटे जाने के प्रस्ताव पर अब हाईकोर्ट और एनजीटी ने सख्ती दिखाई है. एनजीटी ने 15 लाख पेड़ काटने के प्रस्ताव पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार से कई प्रोजेक्ट्स में जवाब तलब किया है. पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए कई प्रोजेक्ट्स पर अदालतों और पर्यावरण एजेंसियों ने रोक लगा रखी है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में पेड़ों की कटाई पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. हाईकोर्ट ने पेड़ काटने से पहले वन विभाग की मंजूरी के साथ-साथ एनजीटी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है.वन विभाग ने पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की है. इसके अलावा सशर्त अनुमति देने वाले प्रोजेक्ट्स में काटे गए एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने के निर्देश भी शामिल हैं.

पेड़ों को काटने को लेकर क्या हैं नियम

देश में पेड़ काटने से पहले कई स्तरों पर परमिशन लेनी पड़ती है. बिना अनुमति के पेड़ काटना भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत एक दंडनीय अपराध है. हर राज्य की नियमावली में राज्य स्तर पर थोड़ा सा बदलाव देखा जा सकता है लेकिन हर जगह बगैर अनुमति एक भी पेड़ नहीं काटा जा सकता. सबसे पहले मुख्य रूप से स्थानीय वन विभाग या वृक्ष प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है. पेड़ काटने के लिए मंजूरी देने वाली समितियां और विभाग आपके क्षेत्र के अनुसार तय होते हैं. शहरी क्षेत्रों में नगर निगम या नगरपालिका क्षेत्र में वृक्ष प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होती है. इसके प्रमुख नगर निगम आयुक्त या नियुक्त वृक्ष अधिकारी होते हैं.

ग्रामीण या कृषि भूमि क्षेत्रों में वन अधिकारिया या वहां के रेंज वन अधिकारी से अनुमति लेनी होती है. कई राज्यों में ग्राम पंचायत या राजस्व विभाग की अनुशंसा भी आवश्यक होती है. विकास कार्य या परियोजना के लिए भारी संख्या में पेड़ काटने प राज्य स्तर की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी जरुरी होती है. मध्य प्रदेश में किसी परियोजना या कार्य के लिए 25 या उससे अधिक पेड़ काटने हों तो वन विभाग के साथ-साथ एनजीटी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति से मंजूरी लेनी होती है.

पेड़ों के काटने से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति

जंगलों के लगातार दोहन से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन गई है और पृथ्वी के औसत तापमान में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है. आर्कटिक और हिमालय जैसे क्षेत्रों के ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इस बात का संकेत है. वहीं समुद्र के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है. जलवायु के चक्र में तेजी से हो रहा बदलाव से बारिश की अनियमितता बनी हुई है. कहीं सूखा कहीं तो कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है.अचानक ओलावृष्टि,अचानक आंधी-तूफान और अत्यधिक ठंड जैसी विषम स्थितियां भी सामने आ रही हैं. कई कई बार तो एक माह में ठंड, गर्मी और बारिश तीनों मौसम देखे जा रहे हैं.

पर्यावरणविद बताते हैं कि पेड़ों के कम होने से ग्रीनहाउस प्रभाव में बढ़ोत्तरी हो रही है और स्थानीय तापमान में भारी वृद्धि और लू या हीटवेव जैसी स्थिति बन रही है. इसके अलावा और भी ऐसे कई कारण हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है. इसमें वाहनों में पेट्रोल और डीजल के अत्यधिक उपयोग से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी शामिल है. कई बड़ी परियोजनाओं से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलना भी शामिल है.