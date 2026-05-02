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मध्य प्रदेश के विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार, हर स्तर पर लागू होगी ग्रीन बिल्डिंग तकनीक

मध्य प्रदेश में हर स्तर पर लागू होगी ग्रीन बिल्डिंग तकनीक ( ETV Bharat )

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शनिवार को ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरत बताया. उन्होंने कहा कि "विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ संसाधनों का संतुलित उपयोग भी उतना ही अहम है. यही कारण है कि प्रदेश सरकार अब ग्रीन बिल्डिंग तकनीक को हर स्तर पर लागू करने की दिशा में काम कर रही है."

भोपाल: मध्य प्रदेश में विकास का नया मॉडल तेजी से आकार ले रहा है. दरअसल अब राज्य में होने वाले निर्माण कार्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को केंद्र में रखकर किए जाएंगे. वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट को प्रदेश की प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में हर बड़ा निर्माण इसी दिशा में आगे बढ़ेगा.

ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर भोपाल में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित (ETV Bharat)

'प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम'

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में भारतीय परंपरा और प्राचीन निर्माण तकनीकों का जिक्र करते हुए कहा कि "हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर निर्माण करते थे. राजा भोज से लेकर प्राचीन स्थापत्य तक हर उदाहरण में यह स्पष्ट दिखता है." उन्होंने उज्जैन और उसके आसपास के भौगोलिक महत्व का उल्लेख करते हुए खगोल और प्रकृति के संबंध को भी रेखांकित किया.

तकनीकी मजबूती के लिए एमओयू (ETV Bharat)

डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में उल्कापात जैसी घटनाओं ने पृथ्वी की संरचना को प्रभावित किया और उज्जैन जैसे स्थान विशेष महत्व के केंद्र बने." उन्होंने इसे प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे संबंध का प्रतीक बताते हुए कहा कि हमें विकास के दौरान इन प्राकृतिक संतुलनों को समझना होगा.

मध्य प्रदेश के विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार (ETV Bharat)

तकनीकी मजबूती के लिए एमओयू

राज्य सरकार ने गुढ़ी पड़वा से गंगा दशहरा तक जल संवर्धन अभियान शुरू किया है. इसके तहत प्रदेशभर में कुएं, बावड़ियां और अन्य जल संरचनाओं का जीर्णाेद्धार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "हर साल इस दिशा में काम करने का संकल्प लिया गया है और मध्य प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनता जा रहा है." इस कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण विभाग ने आईआईटी इंदौर और गृह संस्था के साथ एमओयू साइन किया. इसका उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग तकनीकों को और अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाना है.

'टिकाऊ विकास की ओर बढ़ता प्रदेश'

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि "प्रदेश में अब सभी निर्माण कार्य पर्यावरण को ध्यान में रखकर किए जाएंगे. हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक तकनीक तक, हर स्तर पर टिकाऊ निर्माण के मॉडल अपनाए जा रहे हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेहतर वेंटिलेशन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है. हालांकि सरकार का मानना है कि आने वाले समय में ऊर्जा संकट और जल संकट जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऐसे में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक इन समस्याओं का समाधान बन सकती है."