मध्य प्रदेश में खुलेगा AI डेटा सेंटर, पढ़ाई से लेकर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन तक नया सिस्टम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के समापन सत्र में की सहभागिता.
भोपाल: मध्य प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेजीलेंस के लिए कॉलेजों में एआई की पढ़ाई से लेकर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन तक नया इको सिस्टम तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि चूंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है और प्रदेश के पास पर्याप्त लैंड बैंक है. इसलिए प्रदेश में एआई आधारित एक बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इस डेटा सेंटर की स्थापना के लिए सरकार ने बड़े निवेशकों और कम्पनियों को भी न्यौता दिया है.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के समापन में पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का पांचवा राज्य जहां एआई से बीमारियों की पहचान और इलाज की सुविधा दी जाती है.
मध्य प्रदेश एआई का नया तीर्थ,ऐसा तैयार होगा सिस्टम
मध्य प्रदेश में एआई का डेटा सेंटर विकसित किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश में पूरा एक ईको सिस्टम तैयार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुताबिक इस मजबूत ईको सिस्टम के 5 अलग अलग हिस्से होंगे. जिसमें पढ़ाई से लेकर स्टार्ट अप और इंडस्ट्री तक सबको शामिल किया जाएगा.
इसमें पहला कम्प्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें जीपीयू और डेटा सेंटर स्थापित होगा. दूसरा टैलेंट डेवलपमेंट के लिए महाविद्यालयों में एआई एजुकेशन के साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन किया जाएगा. तीसरे नंबर पर एआई स्टार्ट-अप सपोर्ट के लिए फंडिंग, मेंटरशिप और इन्क्यूबेशन की सुविधा दी जाएगी. चौथा इंडस्ट्री में इसका किस तरह से उपयोग हो, इसके तहत एआई अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. पांचवां रिसर्च एंड इनोवेशन जिसमें शोध के साथ एआई में नए नवाचार क्या हो सकते हैं इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के समापन सत्र में सहभागिता की. उन्होंने भारत मंडपम स्थित भोपाल मीडिया सेंटर में मीडिया से एआई के भविष्य और इसके इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रखी. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश, भारत का पांचवा बड़ा राज्य है जो मेडिकल में एआई की मदद से बीमारियों की पहचान और उनके इलाज में बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाता है."
इंदौर, भोपाल में गूगल प्ले इवेंट की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जेनस्पार्क एआई के वैश्विक जीटीएम प्रमुख ब्रेनो मेलो से वन-टू-वन बैठक कर उनके साथ राज्य में एमओयू के अनुसार पायलट प्रोग्राम शुरु करने पर चर्चा की. इसके अलावा सर्वम एआई के सह-संस्थापक डॉ. प्रत्युष कुमार से वन-टू-वन बैठक में फुल-स्टैक सॉवरेन एआई मॉडल विकसित करने, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर बात की.
मुख्यमंत्री ने गूगल प्ले के निदेशक कुणाल सोनी से चर्चा की. इसमें गेमिंग स्टार्टअप्स एवं विद्यार्थियों को सहयोग, एआई स्किलिंग और प्रशिक्षण, गेमिंग पार्टनरशिप और एक्सेलरेटर कार्यक्रमों पर इंदौर और भोपाल में गूगल प्ले इवेंट आयोजित करने पर विचार हुआ.