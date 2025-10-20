ETV Bharat / state

अचानक शहडोल पहुंचे राजेंद्र शुक्ल, जिला अस्पतालों का किया निरीक्षण

जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि "निरीक्षण करने के बाद पता लगा है कि यहां पर 1200 की ओपीडी होती है. अभी 300 बेड का यहां अस्पताल है, जो काफी नहीं है और इसके उन्नयन की आवश्यकता है. इसको 500 बेड किया जाता है, तो इसके लिए यहां पर एडिशनल कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 बेड का एक अतिरिक्त बिल्डिंग बनकर तैयार होने वाला है. इसके अलावा जो कैजुअल्टी का एरिया और ओपीडी देखा. डॉक्टर से भी बातचीत की. किस तरह से यहां पर ज्यादा काम और बढ़ाया जा सकता है, इन सब पर भी चर्चा की गई है.

शहडोल: मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल रविवार को शहडोल पहुंचे. जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जगह-जगह जाकर व्यवस्थाएं देखी. डॉक्टर, कर्मचारियों और मरीजों से बात की.

राजेंद्र शुक्ल ने आगे कहा कि "मुझे इस बात की खुशी है कि यहां प्रति महीने 300 के लगभग डिलीवरी होती है. जिसमें लगभग 150 सिजेरियन डिलीवरी होती है. मतलब इस क्षेत्र में यहां सब कुछ ठीक प्रकार से काम हो रहा है. जनरल सर्जरी के बारे में भी चर्चा की, ऑर्थोपेडिक्स की जो सर्जरी है, तो यहां भी महीने भर में 150 से 200 सर्जरी हो रही है.

CMO के साथ बैठक

डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी हमने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी बैठक बुलाई है. जिसमें जिले भर के सीएमओ को भी बुलाया हुआ है, क्योंकि कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो उनके साथ किस तरह से हमारी आशा वर्कर्स और एएनएम और जो सब हेल्थ सेंटर में CHO, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से कैसे टेलीमेडिसिन से कितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं यहां पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से बातचीत करवा कर वीडियो कॉलिंग करके दैनिक मेडिसिन में कितना काम हो पा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के मामले में अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है.

डॉक्टरों और कर्मचारियों से बात करते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

जर्मनी रिटर्न खिलाड़ियों से चर्चा

अपने शहडोल जिले के दौरे के दौरान राजेंद्र शुक्ल ने हाल ही में जर्मनी से फुटबॉल ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे खिलाड़ी और कोच से भी मुलाकात की. सभी को बधाई दी. विचारपुर के फुटबॉल खिलाड़ी सानिया कुंडे, कोच लक्ष्मी सहीस सुहानी कोल, वीरेंद्र बैगा, प्रीतम सिंह, मनीष घंसिया से मुलाकात की.