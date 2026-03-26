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हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद 13 लाख से ज्यादा राशन कार्ड कटे? दीपेंद्र हुड्डा बोले- 'निष्पक्ष और उच्चस्तरीय हो जांच'

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद 13 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे गए.

Ration Card Issue in Haryana
Ration Card Issue in Haryana (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 10:10 AM IST

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चंडीगढ़: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद 13 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे गए हैं. दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा "लोकसभा में मेरे प्रश्न के जवाब से खुलासा हुआ कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते ही भाजपा सरकार ने 13,43,474 राशन कार्ड काट दिए."

वोट ठगी के लिए बनवाए गए राशन कार्ड? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा "भारत सरकार ने भी माना है कि ये आंकड़ा देश भर में सर्वाधिक है. इससे स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले वोट की ठगी मारने के लिए ही ये राशन कार्ड बनाए थे. हरियाणा का आम मतदाता भी असमंजस में है कि ये राशन कार्ड क्यों बनाए गए थे और अब किस लिए काटे गए."

दीपेंद्र हुड्डा के सरकार से सवाल: कांग्रेस सांसद ने कहा "आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव खत्म होते ही एक साल में अचानक साढ़े 13 लाख राशन कार्ड काट दिए गये? जबकि, भौगोलिक और आबादी की दृष्टि से हरियाणा से कई गुना बड़े उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी कहीं इतनी भारी संख्या में राशन कार्ड नहीं काटे गए. मेरी मांग है कि सरकार हरियाणा में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड कटौती की स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराए."

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव के बहाने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने उठाए सवाल, कहा- 'जिनके पास थी चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से नहीं निभाई'.

ये भी पढ़ें- हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हुड्डा को लगा जोर का झटका

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