हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद 13 लाख से ज्यादा राशन कार्ड कटे? दीपेंद्र हुड्डा बोले- 'निष्पक्ष और उच्चस्तरीय हो जांच'
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद 13 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे गए.
Published : March 26, 2026 at 10:10 AM IST
चंडीगढ़: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद 13 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे गए हैं. दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा "लोकसभा में मेरे प्रश्न के जवाब से खुलासा हुआ कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते ही भाजपा सरकार ने 13,43,474 राशन कार्ड काट दिए."
वोट ठगी के लिए बनवाए गए राशन कार्ड? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा "भारत सरकार ने भी माना है कि ये आंकड़ा देश भर में सर्वाधिक है. इससे स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले वोट की ठगी मारने के लिए ही ये राशन कार्ड बनाए थे. हरियाणा का आम मतदाता भी असमंजस में है कि ये राशन कार्ड क्यों बनाए गए थे और अब किस लिए काटे गए."
लोकसभा में मेरे प्रश्न के जवाब से खुलासा हुआ कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते ही भाजपा सरकार ने 13,43,474 राशन कार्ड काट दिए। भारत सरकार ने भी माना है कि ये आंकड़ा देश भर में सर्वाधिक है।— Deepender Singh Hooda (@DeependerSHooda) March 25, 2026
इससे स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले वोट की ठगी मारने के लिए ही ये राशन कार्ड… pic.twitter.com/q07U1NgdL2
दीपेंद्र हुड्डा के सरकार से सवाल: कांग्रेस सांसद ने कहा "आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव खत्म होते ही एक साल में अचानक साढ़े 13 लाख राशन कार्ड काट दिए गये? जबकि, भौगोलिक और आबादी की दृष्टि से हरियाणा से कई गुना बड़े उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी कहीं इतनी भारी संख्या में राशन कार्ड नहीं काटे गए. मेरी मांग है कि सरकार हरियाणा में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड कटौती की स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराए."
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