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कुरुक्षेत्र पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भाजपा सरकार पर जमकर बरसे, NEET पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा

'अब लगभग हर साल पेपर लीक हो रहे हैं': दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "वर्ष 2014 से पहले राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती थीं, लेकिन अब लगभग हर साल पेपर लीक हो रहे हैं. इससे लंबे समय से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. इस मामले के जिम्मेदार लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए."

कुरुक्षेत्र: कांग्रेस के शाहबाद हल्का अध्यक्ष मोहित चढूनी के आवास पर पहुंचे लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की.

बढ़ रही है किसानों की लागत: किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि "यह सरकार किसान विरोधी है. किसानों की आय बढ़ाने के दावे किए गए, लेकिन खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. किसान को जितनी आमदनी होनी चाहिए, उससे अधिक खर्च करना पड़ रहा है."

कुरुक्षेत्र पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)

बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी परेशान: देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "देश के 79 वर्षों के इतिहास में रुपया कभी इतना कमजोर नहीं हुआ जितना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है. पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान की मुद्रा की तुलना में भी भारतीय रुपये में अधिक गिरावट दर्ज की गई है." उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि "पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर समेत रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी परेशान है."

'पंजाब में कांग्रेस की जीत होगी': पंजाब चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी. वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों और चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग और संस्थाओं का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है.

कुरुक्षेत्र में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करते कांग्रेस नेता (ETV Bharat)

'हरियाणा में इस समय 80 गैंग सक्रिय हैं': प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "प्रदेश में कानून व्यवस्था गायब है, गैंगस्टरों के दिलों में डर गायब है और मुख्यमंत्री हैं नायब. दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा कस्बा बचा हो जहां बदमाशों द्वारा फिरौती के लिए फोन न किए गए हों. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में इस समय करीब 80 गैंग सक्रिय हैं.