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राष्ट्रीय महिला आयोग के पहुंचा हजारीबाग दुष्कर्म केस, सांसद दीपक प्रकाश ने की CBI से जांच कराने की मांग

रांची: हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बीते 24 मार्च को 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्या का मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया है. इस मामले में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने गहरा आक्रोश एवं पीड़ा व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने कहा कि रामनवमी जैसे पावन अवसर पर एक 12 वर्षीय मासूम बालिका के साथ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना समाज के लिए अत्यंत कलंकित करने वाली है.

नागरिकों में भय, असुरक्षा और गहरा आक्रोश

राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसे कानून-व्यवस्था की घोर विफलता बताते हुए कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अपराधियों का गिरफ्त से बाहर रहना प्रशासनिक निष्क्रियता और लापरवाही को उजागर करता है. यह स्थिति आम नागरिकों में भय, असुरक्षा और गहरे आक्रोश को जन्म दे रही है. इस गंभीर प्रकरण को लेकर दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर को पत्र लिखकर त्वरित एवं निर्णायक हस्तक्षेप की मांग की है.

सांंसद दीपक प्रकाश द्वारा लिखा गया पत्र (Etv bharat)

दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग

उन्होंने आयोग से ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए. इसके साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने की अनुशंसा की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल पर्याप्त आर्थिक सहायता, सुरक्षा एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए.