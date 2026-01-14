मध्य प्रदेश में जानलेवा पतंगबाजी! पतंग उड़ा रहे बच्चे की रीवा में मौत, इंदौर-उज्जैन में कई घायल
मध्य प्रदेश में बैन मांझे ने कइयों के काटे गले, रीवा में पतंगबाजी ने ली बच्चे की जान, मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदलीं.
January 14, 2026
रीवा: देशभर में मकर संक्रांति का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. आसमान रंग-बिरंगी पतंगों में भर हुआ नजर आ रहा है, जहां देखो वहां खुशियों का माहौल है, लेकिन कई जगहों पर ये पतंगबाजी जानलेवा साबित हो रही है. मध्य प्रदेश सहित देश के अलग-अलग शहरों में पतंग उड़ाने के दौरान कई लोग जख्मी हो गए हैं, तो कुछ लोगों की जान भी चली गई है. ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया है, जहां 12 साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं इंदौर में 5 लोगों की गर्दन कट गई, जबकि उज्जैन में 2 और इटारसी में 1 युवक घायल हो गया है.
पतंग उड़ाने के दौरान बच्चे की मौत
बिछिया थाना क्षेत्र में बुधवार 14 जनवरी को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया, जब चौरसिया कॉलोनी निवासी 12 वर्षीय कुश चौरसिया घर की छत पर पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का त्यौहार परिवार के साथ मना रहा था. घर में खुशी का माहौल था. इसी बीच बच्ची की पतंग उड़ते हुए घर के पास से निकली 11 हजार वोल्टेज की हाईटेंशन लाइन में उलझ गई. खतरे से अनजान कुश लोहे के पाइप से पतंग को निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी जोरदार धमाका हुआ और करंट से तेज आग भड़क उठी. इस हादसे में बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
डॉक्टर ने बच्चे को किया मृत घोषित
तेज धमाके की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बच्चे के परिजन और आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. वहीं बच्चा आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस चुका था. परिजन किसी तरह आग पर काबू पाकर उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद से मकर संक्रांति की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया, "जानकारी प्राप्त हुई है कि चौरसिया कॉलोनी में पतंग उड़ाने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 12 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई है. पंचनामा कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वही पुलिस ने की टीम मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है."
इंदौर में चीनी मांझे से 5 लोग जख्मी
इंदौर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चीनी मांझे की चपेट में आने से कई वाहन चालकों की गर्दन कट गई हैं. गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है. पहली घटना इंदौर के भंवर कुआ थाना क्षेत्र में घटी, रहने वाला हेमराज पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है. छुट्टी होने के बाद वह मांगलिया स्थित अपने रिश्तेदार के यहां जा रहा था, तभी ब्रिज पर चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.
सभी घायलों का अस्पतालों में इलाज जारी
इसी तरह जूनी थाना क्षेत्र में बाइक सवार प्रेम भंडारी भी दूध बंटाने के दौरान चीनी मांझे की चपेट में आ गए. वहीं कनाडिया थाना क्षेत्र में भी एक युवक के घायल होने की जानकारी मिली है. चंदन नगर थाना क्षेत्र में माधव वसुनिया, परदेसी पुरा थाना क्षेत्र में में रहने वाले महेश सोनी भी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए है. सभी घायलों का अस्पतालों में इलाज जारी है.
इटारसी में मांझे से युवक की कटी गर्दन
दूसरी घटना पुरानी इटारसी स्थित शनि मंदिर क्षेत्र से सामने आई है. यहां रहने वाले 24 वर्षीय शुभम शर्मा चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को तत्काल इटारसी के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुभम का इलाज किया जा रहा है. पीड़ित युवक के परिजन ने बताया, "शुभम पढ़ाई करने के लिए बाइक से लाइब्रेरी जा रहा था. इसी दौरान आजाद पंजा चौराहा के पास मांझा उसके गले में फंस गया, जिससे युवक का गला कट गया और वह बाइक सहित सड़क पर गिर पड़ा था. फिलहाल, शुभम का इलाज जारी है."
कटनी पुलिस ने दुकान से जब्त किया बैन मांझा
कटनी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. शहर में बढ़ते हादसों और सुरक्षा को लेकर जारी सख्ती के बीच सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शर्मा पतंग दुकान और उसके गोदाम पर छापा मारा. इस दौरान पुलिस ने मौके से करीब 2 कार्टून चीनी मांझा को जब्त कर अपने साथ ले गई है. इसके साथ पुलिस ने कई दुकानों पर दबिश देकर तलाशी ली. साथ ही सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने व्यापारियों के साथ आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बैन मांझा की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.