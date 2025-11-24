माता-पिता की तारणहार बनीं मध्य प्रदेश की बेटियां, मुखाग्नि को लेकर क्या कहता है शास्त्र
मध्य प्रदेश में बेटियां कर रहीं माता-पिता का अंतिम संस्कार, सामाजिक ताना-बाना से इतर निभा रहीं बेटों का फर्ज.
Published : November 24, 2025 at 6:13 PM IST
MP Daughters Performing Last Rites : किसी जमाने में बेटियों से ज्यादा बेटों की चाह और पूछ होती थी. बेटों को घर का चिराग कहा जाता है. यहां तक कि बिना बेटे के परिवार को कंप्लीट ही नहीं माना जाता था, लेकिन इस दकियानूसी और रुढ़िवादी सोच से समाज अब बहुत आगे बढ़ रहा है. बेटियां भी बेटों के कंधे से कंधा मिलकर चल रही हैं. चाहे पढ़ाई, मेडिकल, इंजीनियर, एयरोस्पेस, खेल, फिल्म, संगीत, खेती से लेकर ट्रक-टेंपो चलाकर परिवार का पालन पोषण करना हो.
बस इतना ही नहीं अब तो सैकड़ों सालों से बेटों को लेकर बनाए गए नियमों और रिवाजों को भी बेटियों ने तोड़ा है. तभी तो बेटों की जगह बेटियां भी अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार कर रहीं हैं. वे भी पूरे विधि-विधान से सारे संस्कारों को निभाती हैं, क्योंकि संस्कारों का कोई जेंडर नहीं होता.
रुढ़िवादी परंपराओं को तोड़ बेटियों निभा रहीं फर्ज
बेटियों द्वारा श्मशान घाट पहुंचकर अंतिम क्रिया करने के मामले अब कोई चौंकाने वाले नहीं रहे. इस तरह की कई खबरें देश और प्रदेश के कोने-कोने से आती रहती हैं. जहां रुढ़िवादी परंपरा की बेड़ियों को तोड़ बेटियों ने माता-पिता को मुखाग्नि दी है. आज के समाज में बेटे और बेटी को बराबरी से देखने वाले लोग बढ़ रहे हैं. गरीब तबके से लेकर मिडिल क्लास और हाई प्रोफाइल परिवारों में बेटियों को आजादी, उनका हक, पढ़ाई-लिखाई, सपने, इच्छा, विचार और पहनावा, खुद तय करने की छूट दी जा रही है. हम यह नहीं कह रहे कि यह आंकड़ा 100 प्रतिशत का है, लेकिन एक अच्छी सोच की तरफ बढ़ते कदम का कुछ प्रतिशत तो बेसक है.
बड़वानी में बेटी ने पिता को दी मुखाग्नि
वहीं अगर बात लड़कियों के अंतिम संस्कार करने की कहें, तो मध्य प्रदेश में इस तरह कई मामले सामने आ चुके हैं. बड़वानी में 22 नवंबर को ऐसा दृश्य देखने मिला, जहां पारंपरिक सोच को नई दिशा देने का काम किया गया. 28 साईनाथ A ब्लॉक निवासी 71 वर्षीय दत्तात्रेय जोशी के निधन के बाद उनकी दोनों बेटियों ने न सिर्फ अंतिम यात्रा की सारी जिम्मेदारी संभाली, बल्कि पूरे विधि-विधान के साथ चिता को मुखाग्नि देकर समाज में एक प्रेरक संदेश भी दिया.
हार्ट अटैक आने से हुई पिता की मौत
दत्तात्रेय जोशी, जो बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े रहे थे. बीते 21 नवंबर को हृदय गति रुकने से एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई. उनके परिवार में पत्नी डॉ. मंजूला जोशी और दो बेटियां पूर्वा और प्राची हैं. बेटी पूर्वा जोशी, जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है, अंतिम संस्कार के लिए तुरंत बड़वानी पहुंची और नर्मदा तट स्थित रोहिणी तीर्थ, राजघाट पर पूरे हिंदू संस्कारों के साथ पिता को अग्नि प्रदान की. वहीं प्राची जोशी, जो वर्तमान में लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, भी अपनी बड़ी बहन के साथ अंतिम संस्कार में शामिल रहीं.
शिवपुरी और बड़वानी से भी आए मामले
इससे पहले 2 नवंबर को शिवपुरी में भी 2 बेटियों अमृता और सौम्या ने बेटों का फर्ज निभाते हुए अपने पिता राजीव रायजादा को मुखाग्नि दी थी. राजीव रायजादा की बीमारी के चलते निधन हो गया था. बड़वानी में भी ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 59 वर्षीय अतुल शर्मा की 1 नवंबर 2025 को हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी. जिसके बाद बड़ी बेटी अनुकृति ने पिता का अंतिम संस्कार किया था.
मनावर में 4 बेटियों ने पिता को दी अग्नि
धार के मनावर में 21 नवंबर यानि शनिवार को ही 4 बेटियों ने पिता को मुखाग्नि दी थी. टीचर विजय साहू का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. उनके चार बेटियां और 1 बेटा था. कुछ साल पहले बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. जिसके बाद 4 बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार किया. विजय साहू बेटियों से मिलने इंदौर गए थे, जहां यह दुखद घटना हुई.
मंदसौर में मुखाग्नि के बाद बेटी ने कराया था मुंडन
वहीं 9 अगस्त 2025 को मंदसौर के विश्रिया गांव की 17 साल की सिमरन ने पिता घीसालाल की अर्थी को कंधा दिया, इसके बाद श्मशान घाट में मुखाग्नि दी. इतना ही नहीं बल्कि रिवाज के मुताबिक मुंडन भी कराया था. घीसाला की तीन बेटियां थी, जिसमें दो की शादी हो चुकी थी. वहीं सिमरन छोटी है. बेटा नहीं होने से सभी अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे, इतने में बेटी सिमरन आगे आई और बेटे का फर्ज निभाया.
आखिर बेटे ही क्यों करते हैं अंतिम संस्कार, क्या कहता है शास्त्र
शास्त्रों के मुताबिक बेटे यानि पुत्र शब्द का अर्थ नरक से तारने वाला है. इसके अलावा पुत्र को विष्णु तत्व का प्रतीक भी माना जाता है, जो पालन पोषण करने वाला होता है. लिहाजा अंतिम संस्कार की क्रियाओं को करने का पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है. धार्मिक मान्यता है कि बेटे अपने माता-पिता के लिए मोक्ष के द्वार खोलता है. इसलिए अंतिम संस्कार की क्रियाएं और पिंडदान का अधिकार पुत्रों को दिया गया है. ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा करने से बेटा अपने माता-पिता के उपकारों से मुक्त हो जाता है.
बेटों द्वारा अंतिम संस्कार करने की 2 बड़ी वजह
वहीं बेटियों द्वारा अंतिम संस्कार करने की बात की जाए तो, शास्त्रों में बेटियों को अंतिम संस्कार की मनाही नहीं है. ऐसा माना गया है कि बेटों की अनुपस्थिति में बेटियां अंतिम क्रियाएं कर सकती हैं. पुत्रों द्वारा अंतिम क्रियाएं कराने के पीछे दो और सबसे बड़ी वजह है. पहली यह है कि बेटियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाती हैं. कई बार दूर होने के चलते उनका समय पर पहुंचना मुश्किल होता है, जिससे लड़कों को इसकी प्राथमिकता दी गई.
वहीं दूसरा कारण शादी के बाद बेटियों का गोत्र बदल जाता है. लिहाजा पारंपरिक रूप से उन्हें पिता से अलग माना जाता है. इस कंडीशन में भी बेटों को अंतिम संस्कार का हक दिया गया है.