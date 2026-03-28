मोदी सरकार बनाए पत्रकार सुरक्षा व कल्याण नीति, एमपी के बीजेपी सांसद ने लोक सभा में उठाया मुद्दा
संसद में उठा पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा, सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि कलम सुरक्षित होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:18 AM IST
नर्मदापुरम : होशंगाबाद-नरसिंहपुर क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने संसद के शून्यकाल में पत्रकारों की सुरक्षा और जवाबदेही का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज भी पत्रकारों को पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.
पत्रकार सुरक्षा व कल्याण नीति बनाए मोदी सरकारी
सांसद चौधरी ने कहा, '' पत्रकार केवल खबरें पहुंचाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे शासन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं. वे सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं और समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके बावजूद, फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है.'' उन्होंने सरकार से पत्रकारों के लिए एक व्यापक "पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण नीति" बनाने की मांग की.
पत्रकार सुरक्षा नीति में शामिल हों ये सुविधाएं
सांसद ने इस नीति में कई महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल करने का सुझाव भी दिया, जिससे पत्रकारों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके. उनके सुझावों में कार्यस्थल और फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था शामिल है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने रेल यात्रा में पत्रकारों के लिए 50 प्रतिशत रियायत की पुनर्बहाली की मांग की है. सांसद ने पत्रकारों और उनके परिवार के लिए जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा, बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, व आवास या प्लॉट आवंटन की सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा. राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर टोल शुल्क में रियायत भी उनके सुझावों का हिस्सा थी.
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सांसद चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, " जब कलम सुरक्षित होगी, तभी सच निर्भीक होकर सामने आएगा और लोकतंत्र मजबूत होगा." उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पत्रकारों की सुरक्षा सीधे तौर पर लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ी है.
ईमानदार पत्रकारों का संरक्षण जरूरी
उन्होंने पत्रकारिता के नाम पर हो रहे दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की. सांसद ने कहा कि ईमानदार पत्रकारों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, वहीं ब्लैकमेलिंग और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर उतनी ही सख्ती बरतना भी जरूरी है. सांसद चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि वह राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था विकसित करें. उनका मानना है कि इससे पत्रकारिता की गरिमा बनी रहेगी और भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सकेगा.