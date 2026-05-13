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सतना मीजल्स रूबेला बीमारी का खतरा बढ़ा, जिले में मिले 5 संदिग्ध, 1 बच्ची भी शामिल

मध्य प्रदेश में खतरनाक मीजल्स रूबेला बीमारी का तेजी से बढ़ रहा ग्राफ ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश में मीजल्स रूबेला का खतरा मंडरा रहा है. प्रदेश भर में मीजल्स रूबेला के 24 मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 5 संदिग्ध मरीज अकेले सतना से ही हैं. इसके अलावा अधिकतर मरीज रतलाम, शिवपुरी, दतिया, आलीराजपुर और बुरहानपुर सहित अन्य जिलों के हैं. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है.

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में खतरनाक मीजल्स रूबेला बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. बीते 15 दिनों में 18 लोगों को मीजल्स के लक्षण मिलने पर उनकी जांच कराई गई, जिसमें 5 मरीज संदिग्ध पाए गए हैं. इसमें एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची और 26 साल की युवती भी शामिल है.

सतना में मिले मीजल्स रूबेला के 5 संदिग्ध मरीज (ETV Bharat)

सतन में 18 लोगों के लिए गए थे सैंपल

सतना में 15 से 30 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों से करीब 18 लोगों के सैंपल लिए गए. यह सैंपल बीमारी के संभावित प्रभावित क्षेत्रों में लिए गए हैं, जिसमें दो ब्लॉकों में मीजल्स रूबेला मरीज मिले हैं. इसमें नागौद ब्लॉक और चित्रकूट ब्लॉक शामिल है.

जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी टीम

इस बारे में जिला कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया, " इस बीमारी से जुड़ी पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग से मंगाई है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. डेटा आने के बाद पूरी जानकारी मिलेगी." वहीं, जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

मीजल्स बीमारी के क्या हैं लक्षण?

तेज बुखार, खांसी आना, नाक बहना, आंखों का लाल होना, त्वचा पर लाल चकत्ते, मुंह पर सफेद धब्बे आना मीजल्स बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं. ऐसा होने पर व्यक्ति को तत्काल जांच करानी चाहिए. यह अत्यंत संक्रामक बीमारी है, जो हवा के माध्यम से तेजी से फैलती है. मुख्य रूप से ये उन बच्चों को प्रभावित करता है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है. बड़ी बात यह है कि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है. यह गंभीर जटिलताओं का कारण भी बन सकता है. ये बीमारी निमोनिया, बहरापन, मस्तिष्क में सूजन और कभी-कभी मृत्यु का कारण भी बन सकती है.