पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र के लिए नहीं जाना होगा डाकखाना, एक फोन पर घर आएंगे डाकिया बाबू

भारतीय डाक विभाग के एक कदम से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स का झंझट खत्म. अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र.

POSTMAN ISSUE LIFE CERTIFICATE
घर आकर पोस्टमैन बनाएंगे जीवित प्रमाण पत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 5:57 PM IST

4 Min Read
दमोह: मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब उन्हें हर साल जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए डाकघर या बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे. अब घर बैठे ही उनका जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा. भारतीय डाक विभाग के अधीन कार्यरत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक डिजिटल सेवा के माध्यम से यह सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराई जायेगी. इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक द्वारा हाल ही में इस सुविधा को शुरू किया गया है. जिसके कारण प्रदेश भर के लाखों पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

घर आकर पोस्टमैन बनाएंगे जीवित प्रमाण पत्र

भारतीय डाक विभाग लगातार नए-नए नवाचार करके अपनी सेवाओं में वृद्धि कर रहा है. जिसका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है. अभी तक समस्या यह थी कि पेंशनर्स को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा में जाकर देना होता था, या फिर उन्हें खुद ही जाकर आवेदन देकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता था. इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लग जाता था. कई बार उनके कागज भी खो जाते थे. जिसके कारण उन्हें असुविधा होती थी, लेकिन अब यही सारे काम सिर्फ एक फोन कॉल पर डाकिया घर पर आकर कर देगा.

पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र के लिए नहीं जाना होगा पोस्ट ऑफिस (ETV Bharat)

बुजुर्गों को प्रमाण पत्र जमा करने में होती है परेशानी

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक एवं योजना के नोडल अधिकारी लक्ष्मी नारायण पाल ने बताया कि "भारतीय डाक विभाग द्वारा पेंशन धारकों की सुविधा के लिए एक नई पहल की गई है. कई पेंशनर्स जो 70-75 साल के ऊपर के होते हैं पहले उन्हें बैंक में जाकर की अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था. कई ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे शहर में सर्विस की, बाद में अपने शहर आ गए. उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र की बड़ी समस्या होती थी.

इसका निवारण डिजिटल लाइव प्रमाण पत्र है. जो डाक विभाग द्वारा तैयार किया जाता है. इस सुविधा के माध्यम से पोस्टमैन के द्वारा ही घर पर जाकर डिजिटल प्रमाण पत्र की सुविधा दी जा रही है. यह पूरी तरह से पेपर लेस प्रक्रिया है. इसमें पेंशनर आधार नंबर, पीपीएफ और मोबाइल नंबर बता कर अपना जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करना है. यह प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक पेंशन प्रदाता एजेंसी के पास पहुंच जाता है. इसमें पेंशनर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती."

फिंगरप्रिंट मैच न होने वालों का होगा फेस ऑथेंटिकेशन

लक्ष्मी नारायण पाल ने बताया कि "हमने कई बार देखा है कि पेंशनर्स के बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाते हैं. इसके लिए डाक विभाग द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रमाण पत्र जनरेट होता है. इसका डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट बनाया जाता है. इस योजना को डोर स्टेप सर्विस नाम दिया गया है. जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. उस नंबर पर पेंशनर फोन लगाकर डाकिया को अपने घर पर बुलाएंगे और अपना प्रमाण पत्र बनवा लेंगे. डाक विभाग ने इसके लिए मात्र 70 रुपए का मामूली शुल्क रखा है."

जीवन प्रमाण पत्र न जमा करने पर रुक जाती है पेंशन

पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष आर के मिश्रा ने बताया कि "कई बार बैंकों में पेंशनर्स के कागज गुम हो जाते थे. पेंशनर को बार-बार बैंक जाना पड़ता था. बीमार और बेड रेस्ट वाले पेंशनर्स के लिए इससे काफी असुविधा होती थी. इसी तरह बाहर जिलों में नौकरी कर चुके लोगों को भी यह समस्या आती थी. समय पर पेंशन प्रमाण पत्र जमा न होने पर जनवरी से उनकी पेंशन रुक जाती थी, लेकिन डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है योजना पेंशनर्स के लिए काफी कारगर साबित होगी."

