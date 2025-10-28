ETV Bharat / state

सांसद अग्रवाल का दावा-भीलवाड़ा को जल्द मिलेगा टेक्सटाइल पार्क, पूर्व सीएम पर साधा निशाना

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि टेक्सटाइल पार्क, एलिवेटेड रोड और आरओबी उनकी प्राथमिकता है.

Damodar Agarwal, Mp of bhilwara
दामोदर अग्रवाल,सांसद (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले को टेक्सटाइल पार्क से वंचित रखा, लेकिन मौजूदा सरकार यह सपना पूरा करेगी. हमारी सरकार ने 250 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी जारी की. भीलवाड़ा में जल्द टेक्सटाइल पार्क विकसित होगा. अग्रवाल ने बिहार में एनडीए और अंता उप चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया.

भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि पहले मुझे अंता सीट का प्रभारी बनाया, लेकिन बाद में राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार में सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा का प्रभारी बना दिया. बिहार में राजग बहुमत से सरकार बनाएगा. अंता में त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद भाजपा जीतेगी. अंता उपचुनाव के कारण राजस्थान से किसी भी नेता को बिहार में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया.

सांसद अग्रवाल बोले... (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें:भीलवाड़ा सांसद अग्रवाल का हमला: बोले-कांग्रेस नेताओं ने अपने राज में भ्रष्टाचार से किए थे महल खड़े

अग्रवाल ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क से वंचित रखा लेकिन टेक्सटाइल पार्क, एलिवेटेड रोड और आरओबी मेरी प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक वर्ष पहले हुरड़ा तहसील में 1273 बीघा मेमू रेल कोच फैक्ट्री के लिए आरक्षित जमीन थी. उसको टेक्सटाइल पार्क के लिए रिजर्व करने के आदेश दिए. अब 250 करोड़ रुपए मंजूर किए. पार्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा. वहां टेक्सटाइल पार्क डवलप होगा. भूमि पूजन में समय लगेगा. आगामी बजट में इसकी घोषणा की उम्मीद है. बड़े प्रोजेक्ट में समय लगता है. 25 वर्ष से टेक्सटाइल पार्क की बातें हो रही थी. अब जमीन पर उत्तर रहा है. इससे भीलवाड़ा के लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो औद्योगिक विकास के लिए बड़ा कदम है.

BHILWARA MP DAMODAR AGARWAL
TARGETING FORMER CM ASHOK GEHLOT
CLAIMS NDA VICTORY IN BIHAR
भाजपा जीतेगी अंता चुनाव
TEXTILE PARK IN BHILWARA

ETV Bharat Logo

