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हमीरगढ़ हवाई पट्टी से कब उड़ेंगे विमान? भीलवाड़ा सांसद ने लोकसभा में उठाया सवाल

हमीरगढ़ हवाई पट्टी से नियमित उड़ान शुरू होने पर भीलवाड़ा के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले को भी इसका लाभ मिलेगा.

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भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:19 PM IST

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भीलवाड़ा: शहर के चित्तौड़गढ़ रोड स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी के समुचित विकास और वहां से देश के प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई व अहमदाबाद के लिए नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग अब संसद तक पहुंच गई है. भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया और क्षेत्रीय उड़ान योजना (UDAN) के अंतर्गत हवाई सेवा प्रारंभ करने पर जोर दिया.

सांसद अग्रवाल ने चुनाव के दौरान जनता से यह वादा किया था कि भीलवाड़ा को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा. उन्होंने सदन में कहा कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी से हवाई सेवाएं शुरू होने से भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों में नई गति मिलेगी. साथ ही, आमजन को सस्ती और सुलभ हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी. इसे क्षेत्रीय विकास और बेहतर हवाई सुविधा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

पढ़ें: बीकानेर-जयपुर हवाई सेवा बंद नहीं होगी, इसे निरंतर जारी रखने का करेंगे पूरा प्रयास

सांसद अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही इस मांग को सरकार के समक्ष रखा गया था. सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक है और विभिन्न शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करने के पक्ष में है. हालांकि, प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अब तक किसी भी एयरलाइन कंपनी ने यहां से सेवाएं शुरू करने में रुचि नहीं दिखाई है. सांसद ने भरोसा दिलाया कि वे लगातार इस मुद्दे पर प्रयासरत हैं और सरकार के माध्यम से एयरलाइन कंपनियों से संपर्क कर जल्द से जल्द हवाई सेवाएं शुरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं. यह योजना साकार होती है, तो भीलवाड़ा क्षेत्र को देश के बड़े शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलना विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

अभी पायलट ट्रेनिंग शुरू: हमीरगढ़ हवाई पट्टी से नियमित उड़ान शुरू होने पर भीलवाड़ा के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले को भी इसका लाभ मिलेगा. चित्तौड़गढ़ जिले में पर्यटक किले तक आसानी से पहुंच सकेंगे, वहीं भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के रूप में विख्यात है. यहां से कपड़ा खरीदने के लिए काफी संख्या में उद्यमी पहुंच सकेंगे, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जहां प्रतिदिन नए पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं.

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