मध्य प्रदेश में भीषण ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश, रबी की फसलें और अफीम के खेती तबाह
मंदसौर जिले में तीसरी बार हुई ओलावृष्टि, आंधी के साथ हुई बरसात ने किसानों की फसलों को किया बर्बाद, वित्त मंत्री से मदद का आश्वासन.
Published : February 19, 2026 at 7:39 AM IST
मंदसौर: मंदसौर जिले की मंदसौर, सीतामऊ, शामगढ़, सुवासरा और मल्हारगढ़ तहसीलों के कई गांव में बुधवार की शाम तेज आंधी के साथ हुई बरसात और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. ग्राम खजुरी आजना, धमनार, दलोदा सगरा और सीतामऊ तहसील के खेड़ा खूंटी, सूर्य नगर के साथ शामगढ़ और सुवासरा तहसीलों के कई गांव में तेज बरसात और ओलावृष्टि से अफीम के अलावा गेहूं, चना की फसलों को भारी नुकसान हुआ है.
अफीम के साथ गेहूं, चना, इसबगोल और लहसुन की फसले तबाह
बुधवार की शाम अचानक तेज आंधी के साथ पूरे जिले में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई. अंचल में भारी बारिश के साथ गिरे ओलो से कई गांवों में बर्फ की चादर बिछ गई. इस स्थिति से यहां खड़ी अफीम के अलावा गेहूं, चना, इसबगोल और लहसुन की फसलों में भारी नुकसान हुआ है.
फसल कटाई के ऐन मौके पर प्राकृतिक प्रकोप से किसानों में मायूसी का माहौल है. पूरे आंचल में इन दोनों अफीम में चीरे का कार्य चल रहा है. लुनाई चिराई के लिए खेतों में खड़ी अफीम फसल में लगाए गए चीरे से वहां भारी बरसात के कारण अफीम का दूध धुल गया है. इन हालातों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इसी के साथ तेज ओलावृष्टि से अफीम फसल के पत्ते और अफीम के डोडों के फटने के भी समाचार मिले हैं.
अपनी फसलों के नुकसान के बारे में किसानों ने बताया
देर रात तक जिले के कई गांव में गरज चमक के साथ बारिश और रुक-रुक करके ओलावृष्टि होती रही. इस मामले में किसानों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है. ग्राम धमनार के किसान भेरूलाल पटेल, ग्राम धुंधड़का के ओमप्रकाश मेहता और ग्राम जोगी खेड़ा के किसान रंगलाल धनगर ने बताया कि तेज बारिश और ओलावृष्टि से तमाम फसलों को भारी नुकसान है. उन्होंने कहा कि अफीम की फसल में लग रहे चीरे से हुए नुकसान के मामले में नारकोटिक्स और केंद्र सरकार को तत्काल मुआयना करके अफीम की औसत में छूट दिए जाने की भी मांग की.
उन्होंने कहा कि गेहूं ,चना और अलसी की फसलों में हुए नुकसान के मामले में भी राज्य सरकार को तत्काल राजस्व विभाग के अमले को खेतों में भेज कर आकलन करवाना चाहिए ताकि मुआवजा और बीमा की भरपाई हो सके.
वित्त मंत्री ने किसानों को दिया मदद का आश्वासन
प्राकृतिक प्रकोप की इस स्थिति के बाद मल्हारगढ़ तहसील के विधायक और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है. बजट पेश करने के बाद उन्होंने जिले के किसानों से फोन पर चर्चा करते हुए कहा कि "राजस्व के अमले को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल खेतों में पहुंचकर नुकसान का आकलन करें और आरबीसी के नियमों के मुताबिक रिपोर्ट बनाकर राज्य शासन को भेजें ताकि संकट की घड़ी में किसानों को मदद की जा सके." उन्होंने किसानों से चिंता न करने की भी बात कही.