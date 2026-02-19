ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में भीषण ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश, रबी की फसलें और अफीम के खेती तबाह

मंदसौर जिले में तीसरी बार फिर हुई ओलावृष्टि, ( ETV Bharat )

मंदसौर: मंदसौर जिले की मंदसौर, सीतामऊ, शामगढ़, सुवासरा और मल्हारगढ़ तहसीलों के कई गांव में बुधवार की शाम तेज आंधी के साथ हुई बरसात और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. ग्राम खजुरी आजना, धमनार, दलोदा सगरा और सीतामऊ तहसील के खेड़ा खूंटी, सूर्य नगर के साथ शामगढ़ और सुवासरा तहसीलों के कई गांव में तेज बरसात और ओलावृष्टि से अफीम के अलावा गेहूं, चना की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. अफीम के साथ गेहूं, चना, इसबगोल और लहसुन की फसले तबाह बुधवार की शाम अचानक तेज आंधी के साथ पूरे जिले में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई. अंचल में भारी बारिश के साथ गिरे ओलो से कई गांवों में बर्फ की चादर बिछ गई. इस स्थिति से यहां खड़ी अफीम के अलावा गेहूं, चना, इसबगोल और लहसुन की फसलों में भारी नुकसान हुआ है. मध्य प्रदेश में भीषण ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश (ETV Bharat) फसल कटाई के ऐन मौके पर प्राकृतिक प्रकोप से किसानों में मायूसी का माहौल है. पूरे आंचल में इन दोनों अफीम में चीरे का कार्य चल रहा है. लुनाई चिराई के लिए खेतों में खड़ी अफीम फसल में लगाए गए चीरे से वहां भारी बरसात के कारण अफीम का दूध धुल गया है. इन हालातों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इसी के साथ तेज ओलावृष्टि से अफीम फसल के पत्ते और अफीम के डोडों के फटने के भी समाचार मिले हैं.