1 रुपए से ठगी का नया खेल, पैसे आएं तो हो जाएं सतर्क, कहीं अकाउंट न हो जाए खाली
जालसाजों ने साइबर ठगी का अपनाया नया रास्ता, अब 1 रुपए को बना रहे ठगी का जरिया, एडीशनल डीसीपी साइबर क्राइम से जानिए पूरी रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:23 PM IST
भोपाल: अकाउंट में यदि कहीं से एक रुपए क्रेडिट हो जाएं, तो उसके साथ मोबाइल पर उसका मैसेज आए तो यह पता लगाने की ज्यादा कोशिश न करें कि यह पैसे आखिर कहां से आया है. हो सकता है कि इसकी खोजबीन में आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएं. साइबर ठगी के लिए जालसाजों ने नया तरीका अपनाया है. अब इसके लिए जालसाल 1 रुपए से ठगी का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं. त्योहार को देखते हुए साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके चलते प्रदेश में साइबर ठगी की घटनाओं का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है.
समझें कैसे हो रही घटनाएं
सरकारी बैंक में अकाउंटेंट जब ऑफिस में उपभोक्ताओं का काम करने में व्यस्त थे, तभी उनके अकाउंट में एक रुपए के क्रेडिट का मोबाइल पर मैसेज आया. काम में व्यस्तता के चलते उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. लंच के समय उन्होंने 1 रुपए क्रेडिट का मैसेज देखा. इसके बाद उन्होंने ऑफिस के सिस्टम से क्रेडिट हुए 1 रुपए की डिटेल निकाली, लेकिन वे चौंक गए कि अकाउंट में पैसे तो नहीं आए, लेकिन मैसेज जरूर आया है.
1 रुपए का क्रेडिट होने के मैसेज के साथ एक लिंक भी था. इसके बाद उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह ठगी का नया तरीका है. यानी पैसे नहीं भेजे सिर्फ लिंक के साथ क्रेडिट का मैसेज भेजा. यदि कोई भी इस लिंक पर क्लिक करके इसको खोलेगा तो मोबाइल हैक होने का खतरा हो सकता है.
बैंक का नंबर साइबर ठग का निकला
भोपाल के रहने वाले राजपाल सिंह ने टीकमगढ़ की एक ब्रांच से लोन कराने आवेदन दिया था. करीबन 1 माह का समय बीतने के बाद भी इसको लेकर प्रक्रिया आगे न बढ़ने पर उन्होंने बैंक से संपर्क साधने के लिए गूगल से बैंक का नंबर निकाला. गूगल पर उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला. संबंधित नंबर पर कॉल करने पर बताया गया कि लोन प्रोसेस के लिए हेडक्वार्टर एक एप्लीकेशन सब्मिट करनी होगी.
संबंधित व्यक्ति ने यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही करने की सलाह देते हुए कहा कि वह एक लिंक भेज रहे हैं. उसको ओपन कर लें और चाही गई जानकारी बताते जाएं. राजपाल ने जैसे ही व्हॉटसअप पर भेजी गई लिंक देखी तो वह एपीके फाइल थी. अचानक उनका दिमाग ठनका. उन्होंने सवाल किया कि एपीके फाइल ही क्यों भेजी, इसे वे ओपन नहीं करेंगे. वह खुद बैंक आकर शिकायत करेंगे. बाद में पता चला कि नंबर फ्रॉड व्यक्ति का था.
प्रदेश में लगातार हो रहे ठगी के शिकार
राजधानी भोपाल में एडीशनल डीसीपी साइबर क्राइम शैलेन्द्र सिंह चौहान कहते हैं कि "80 फीसदी साइबर फ्रॉड के मामले ओटीपी और मोबाइल लिंक के माध्यम से ही हो रही है, इसलिए इसको लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. उधर देखा जाए तो प्रदेश में साइबर अपराध की चुनौती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले साल 634 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है.
जबकि इसमें से 137 करोड़ रुपए ही होल्ड किए जा सके हैं. हालांकि ठगी की राशि होल्ड कराने के मामले में मध्य प्रदेश देश में छठे स्थान पर रहा है. राशि होल्ड कराने के मामले में मध्य प्रदेश में सुधार हुआ है. साल 2024 में ठगी गई राशि होल्ड कराने के मामले में प्रदेश 22वें स्थान पर था. हालांकि साल 2025 में 137 करोड़ रुपए होल्ड भले ही करा लिए गए हों, लेकिन 497 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जालसाजों के खातों में पहुंच गई.
- मोबाइल पर जरा सी चूक और जीना हो गया मुश्किल, अश्लील फोटोज बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल
- मोबाइल में आया शादी का इनविटेशन कार्ड, क्लिक करते ही मोबाइल पर दूसरे का कब्जा
यह कोड मोबाइल हैक होने पर करेगा काम
एडीशनल डीसीपी बताते हैं कि जब भी कोई त्योहार या बिजनेस का सीजन आएगा, तो नए तरीके से साइबर अपराध सामने आते हैं, लेकिन हर अपराध में समानता यही होती है कि अज्ञात व्यक्ति आपको कॉन्टेक्ट करता है और लिंक भेजता है. एपीके फाइल की लिंक भेजकर आपके मोबाइल में उसे अपलोड करा दी जाती है. इसके बाद आपका मोबाइल का ऑपरेशन जालसाज के हाथों में पहुंच जाता है.
जालसाज मोबाइल की सेटिंग बदल देता है और इसके बाद आपका मोबाइल अनरीचेवल हो, अनआनसर हो या फिर एक रिंग के बाद डायवर्ट करना हो और यहां तक कि मोबाइल ऑफ हो जाए. इस तरह 8 तरह की सेटिंग बदल देते हैं. मोबाइल हैक होने के बाद मोबाइल में मौजूद सभी पासवर्ड भी जालसाज के पास पहुंच जाते हैं. अधिकारी बताते हैं कि यदि गलती से मोबाइल हैक हो जाए तो एक कोड हमेशा याद रखें. यह कोड है डबल हैज डबल जीरो 2 हैज (##002#) को डायल करें. इसके बाद मोबाइल की फॉरवर्डिंग बंद हो जाती है.