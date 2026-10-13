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1 रुपए से ठगी का नया खेल, पैसे आएं तो हो जाएं सतर्क, कहीं अकाउंट न हो जाए खाली

1 रुपए से ठगी का नया खेल ( ETV Bharat )

भोपाल: अकाउंट में यदि कहीं से एक रुपए क्रेडिट हो जाएं, तो उसके साथ मोबाइल पर उसका मैसेज आए तो यह पता लगाने की ज्यादा कोशिश न करें कि यह पैसे आखिर कहां से आया है. हो सकता है कि इसकी खोजबीन में आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएं. साइबर ठगी के लिए जालसाजों ने नया तरीका अपनाया है. अब इसके लिए जालसाल 1 रुपए से ठगी का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं. त्योहार को देखते हुए साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके चलते प्रदेश में साइबर ठगी की घटनाओं का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है.

समझें कैसे हो रही घटनाएं