इंदौरी कपल का शिलांग में शॉकिंग हनीमून, मध्य प्रदेश के शहरों का क्राइम रेट चौंकाने वाला

महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध में इंदौर देश में चौथे-पांचवें नंबर पर, जानें साल 2025 की बड़ी घटनाएं और बढ़ते क्राइम रेट का विश्लेषण.

MADHYA PRADESH CRIME RATE 2025
जानें मध्य प्रदेश की चर्चित वारदातों के बारे में (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 9:25 AM IST

Updated : December 26, 2025 at 12:00 PM IST

जबलपुर/भोपाल/इंदौर : 2025 में मध्य प्रदेश में हुई कुछ बड़ी अपराधिक घटनाओं की वजह से मध्य प्रदेश पूरे साल देश भर में चर्चा का विषय बना रहा. साल की सबसे बड़ी आपराधिक षड्यंत्र वाली घटना हनीमून मर्डर केस थी, जिसमें इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की उनकी पत्नी ने हत्या करा दी थी. हालांकि, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंदौर महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों में भी देश में चौथे-पांचवें नंबर पर है. इस आर्टिकल में जानें 2025 की ऐसी ही सनसनीखेज घटनाओं के बारे में जो सुर्खियों में रहीं, साथ ही जानें मध्य प्रदेश के उस शहर के बारे में जो क्राइम कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है.

इंदौर के राजा रघुवंशी का हनीमून मर्डर केस

2025 में हत्या का सबसे सनसनीखेज मामला था इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का, जिसकी चर्चा पूरे देश में रही. मई 2025 में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने शिलांग पहुंचे थे, जहां से दोनों लापता हो गए थे. कई दिनों की खोज पड़ताल के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश वेई सॉडोंग फॉल्स में मिली थी और सोनम लापता थी. पूरे देश में इस बात को लेकर आशंका थी कि कहीं सोनम और राजा रघुवंशी के साथ आपराधिक तत्वों ने किसी वारदात को अंजाम न दिया हो लेकिन जब पुलिस जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सोनम रघुवंशी ने ही पति की हनीमून पर हत्या करवा दी. इस खुलासे ने पूरे देश को झकझोर दिया था. वर्तमान में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज समेत कुल 5 आरोपी शिलांग जेल में बंद हैं.

2025 most sensational murder case of india
2025 में सबसे चर्चित रहा राजा रघुवंशी हत्याकांड (Etv Bharat)

इंदौर मेकअप आर्टिस्ट गोली कांड

मार्च 2025 को इंदौर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने निकलकर आया था, जहां एक ब्यूटिशियन की गोली लग जाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इंदौर में रहने वाली ग्वालियर की तनु उर्फ भावना सिंह को दोस्त की बंदूक से चेहरे पर गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. भावना ग्वालियर से इंदौर ब्यूटीशियन बनने आई थी. इस मामले से तब सनसनी फैली जब इंदौर पुलिस ने भावना के साथ नाइट पार्टी कर रहे दोस्तों को ही हिरासत में लिया था.

bhawna singh murder case indore
मेकअप आर्टिस्ट भावना सिंह (Etv Bharat)

क्राइम के मामले में देश में चौथे-पांचवें नंबर पर इंदौर

इंदौर में आए दिन हत्या, ड्रग स्मगलिंग, महिला व बच्चों से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम आदि के ढेरों मामले रोजाना सामने आते हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े भी डराने वाले हैं, एनसीआरबी ने 2023 की रिपोर्ट 2025 में जारी की, जिसके मुताबिक इंदौर महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में देश में 5वें और बच्चों से जुड़े अपराधों के मामले में चौथे नंबर पर है. यहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बावजूद अपराधों का ग्राफ और तेजी से बढ़ता जा रहा है. इतना ही नहीं, इंदौर अपहरण और हत्या के मामले में देश में 5वें, आर्थिक अपराध में चौथे और क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटिजन के मामले में भी देश में चौथे नंबर पर है. वहीं, आर्थिक अपराध छोड़कर सभी तरह के अपराधों में राजधानी दिल्ली देश में नंबर वन है.

इंदौर में 6 करोड़ की ड्रग पकड़ाई

3 अक्टूबर 2025 को इंदौर में 6 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई थी. नारकोटिक्स विंग ने इंदौर में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से ये खतरनाक ड्रग्स बरामद की गई. नारकोटिक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी इंदौर के आसपास इसे सप्लाई करने की योजना बना रहे थे. आंकड़ों की मानें तो इंदौर में पुलिस की सख्ती के बावजूद ड्रग्स स्मगलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

indore drug smuggling cases
ड्रग्स के मामले में लगातार बदनाम हो रहा इंदौर (Getty Images)

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़

30 अक्टूबर 2025 को इंदौर से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों को सड़क चलते-छेड़ने की कोशिश की गई थी. यह घटना इंदौर के रोबोट स्क्वायर के पास रिंग रोड की थी. इस घटना से इंदौर की पूरे देश में छवि खराब हुई थी.

ग्वालियर में पकड़ी गई 5 करोड़ की शराब

ग्वालियर में 27 नवंबर 2025 को घाटीगांव में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. यहां शराब माफिया ब्रांडेड शराब की नकली शराब तैयार करते थे. एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक, यहां तैयार की जा रही नकली शराब के साथ इतना सामान बरामद हुआ है, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा की शराब तैयार कर बेची जा सकती थी. जिस जमीन पर यह गैर-कानूनी धंधा चल रहा था, वह एक बीजेपी नेता की बताई जा रही थी.

6 साल की बच्ची से दुष्कर्म

नवंबर में रायसेन जिले की गोहरगंज से एक हैवानियत का मामला सामने आया था, जिसमें 23 साल के सलमान ने एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. यह मामला समूचे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय था. इस घटना के बाद से आरोपी सलमान फरार था, जिसे बाद में भोपाल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

seoni hawala case 2025
सीएसपी पूजा पांडे (Etv Bharat)

सिवनी में लगा पुलिस की वर्दी पर दाग

सिवनी में सीएसपी पूजा पांडे पर हवाला का पैसा लेना का सनसनीखेज मामला सामने आया था. सीएसपी के नेतृत्व में एक कार को रोका गया था और इस कार में हवाला का लगभग 3 करोड़ रु पकड़ गया था. इस बात की जानकारी सीएसपी पूजा पांडे ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी और बाद में केवल 1 करोड़ 45 लाख रु के हवाला का केस बना दिया. बाद में आरोपियों के खुलासे पर पूजा पांडे सहित अन्य पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ और वर्दी पर दाग लगा. आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद सीएसपी को पद से हटाकर जेल भेज दिया गया.

जबलपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़

25 जुलाई को जबलपुर के ओमती इलाके में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था. ओमती इलाके में एक स्पा पर छापा मारकर पुलिस ने तीन महिलाएं और 6 युवकों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान पता लगा था कि इस स्पा में मसाज की आड़ में देह व्यापार हो रहा था, जिससे संस्कारधानी की छवि खराब हो रही थी.

पुलिस पर हमले के मामले बढ़े, अपराध दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर

11 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया, '' मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2025 के बीच में 612 पुलिसकर्मियों पर हमले हुए. ऐसी 461 अलग-अलग घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 612 पुलिसवाले घायल हुए और हिंसा में पांच की मौत हई.'' यानी मध्य प्रदेश में क्राइम रेट बेलगमा होने के साथ पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं. वहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर जा चुकी है. ऐसे में नव वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश सरकार को अपराध नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाने होंगे.

इंदौर में बढ़ते क्राइम के मामलों पर इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश सिंह ने कहा था,'' अगर रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और महिलाओं के खिलाफ इंदौर में अपराध बढ़े हैं, तो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा.''

