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देश और प्रदेश में नहीं हर गांव की क्रिकेट प्रीमियर लीग, युवाओं को मौके के साथ हो रही कमाई

वर्ष 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि टीम फ्रेंचाइजी वाला यह फॉर्मेट एक दिन भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगा. आईपीएल की जबरदस्त सफलता के बाद अलग-अलग राज्यों में भी क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई. वहीं बड़े शहरों में भी क्रिकेट लीग शुरू हो गए, लेकिन भारत में सबसे अधिक क्रिकेट टेनिस बॉल से खेला जाता है. टेनिस बॉल के खिलाड़ियों को आईएसपीएल और अन्य राष्ट्रीय स्पर्धाओं ने नया मंच प्रदान किया.

अप्रैल और मई के महीने में दर्जनों रात्रिकालीन क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी अपना अच्छा खेल दिखाने के साथ ही इन क्रिकेट मंचों के माध्यम से आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं. जी हां आईपीएल की तरह मालामाल करने वाली आमदनी तो नहीं लेकिन हर एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए एक अच्छे खिलाड़ी को 500 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं.

रतलाम: देशभर में आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ है और आईपीएल की तर्ज पर ही प्रदेश और बड़े शहरों की भी अपनी क्रिकेट लीग भी लोकल प्रतिभाओं को खेलने का स्टेज मुहैया करा रही है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए भी छोटे शहरों, कस्बों और अब गांव -गांव तक आईपीएल की तर्ज पर ही क्रिकेट लीग शुरू हो चुकी है. जहां क्रिकेट टीमों को खरीदने के साथ ही खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदने और बड़े नगद इनाम मिल रहे हैं.

गांव-गांव पहुंचा आईपीएल (ETV Bharat)

जिसके बाद अब आईपीएल का फ्रेंचाइजी क्रिकेट वाला फॉर्मेट बड़े शहर से छोटे शहर और अब गांव तक पहुंचने लगा है. रतलाम जिले की बात करें तो रतलाम क्रिकेट लीग, जावरा प्रीमियर लीग, धामनोद प्रीमियर लीग, नामली प्रीमियर लीग, बांगरोद प्रीमियर लीग, कालूखेड़ा प्रीमियर लीग और कलोरी प्रीमियर लीग जैसी एक दर्जन से अधिक प्रतियोगिताएं अप्रैल के महीने में चल रही है. इन क्रिकेट लीग में 10 या 12 फ्रेंचाइजी टीमें होती है. जिन्हें नीलामी कर बेचा जाता है.

जिसके बाद जिले और आसपास के क्षेत्र के प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर आईपीएल के ऑक्शन की तरह ही फ्रेंचाइजी टीमों द्वारा खिलाड़ियों को खरीदा जाता है. इन क्रिकेट प्रीमियर लीग का बाकायदा यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट भी होता है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन रिकॉर्ड का डाटा भी मेंटेन किया जाता है. कलोरी गांव के क्रिकेट लीग आयोजन पवन जाट ने बताया कि "शहर में ही क्यों गांव में भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट का आयोजन किया जा सकता है, इस सोच के साथ हमने पहली बार इसकी शुरुआत की है. जिसका अच्छा रिस्पांस मिला है. हमारी क्रिकेट लीग के लिए हमें विज्ञापन दाता भी मिल रहे हैं."

आईपीएल जैसा टीम फ्रेंचाइजी वाला फॉर्मेट (ETV Bharat)

खिलाड़ियों को 1000 से लेकर ₹30000 तक की कमाई

क्रिकेट फ्रेंचाइजी टीम द्वारा खरीदे जाने पर खिलाड़ियों को न्यूनतम ₹500 से लेकर अधिकतम 35000 रुपए तक की आय प्राप्त होती है. वहीं इनामी राशि एवं अन्य प्रकार के नगद पुरस्कार से भी क्रिकेट खिलाड़ियों को आमदनी प्राप्त होती है. एक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने पर दूसरे क्रिकेट लीग की टीम अच्छे खिलाड़ियों पर बड़ी राशि लगाते हैं. जिससे ग्रामीण क्षेत्र के क्रिकेट खिलाड़ियों को अब क्रिकेट खेलने पर आय प्राप्त होने लगी है.

खेल संगठनों से जुड़े सुजीत उपाध्याय ने बताया कि "अब शहरों से गांव में भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट पहुंच चुका है. इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र की क्रिकेट प्रतिभाओं को मिल रहा है. वहां अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें रतलाम शहर की क्रिकेट लीग में भी मौका मिल रहा है. इस बार कई ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं ने रतलाम क्रिकेट लीग में अच्छा प्रदर्शन किया है."