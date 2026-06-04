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इंदौर में शुरू हुआ एमपीएल का रोमांच, पहली बार हो रहा AI का उपयोग

इंदौर के साथ ही ग्वालियर, उज्जैन सहित अन्य शहरों की टीमें ले रही हैं भाग. लीग में 10 पुरुष और पांच महिला टीमें शामिल.

Madhya Pradesh Cricket League 2026
मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:17 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:09 AM IST

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इंदौर: इंदौर के होलकर स्टेडियम में बुधवार से टी-20 फॉर्मेट में आयोजित मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुरुआत हो गई. इंदार में पहली बार मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के मुकाबले खेले जा रहे हैं. जिसमें इंदौर के साथ ही ग्वालियर, उज्जैन सहित अन्य शहरों की टीमें भाग ले रही हैं. इस लीग में 10 पुरुष और पांच महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं. 26 जून को इसका समापन भी होलकर स्टेडियम में होगा. वहीं पहली बार किसी टूर्नामेंट में एआई का उपयोग हो रहा है.

टूर्नामेंट में पहली बार हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए आए एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यन सिंधिया ने कहा, "यह देश की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय क्रिकेट टीमों में से एक है और हर साल हम इस लीग में नए प्रयोग करते हैं. इस बार तकनीकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा गया है. लीग के साथ ही आज से एक नया क्रिकेट गेम भी लॉन्च किया जा रहा है, जो स्टिक क्रिकेट की तर्ज पर है. इस गेम के माध्यम से गांव और शहर के लोग ऑनलाइन क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं"

एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यन सिंधिया (ETV Bharat)

"अभी तक इस गेम के माध्यम से तकरीबन 10000 लोग रजिस्टर्ड रूप से जुड़ चुके हैं. और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी. साथ ही दर्शक टिकट खरीदने और गेम खेलने जैसी सुविधाओं का लिफ्ट उठा सकते हैं. एआई आधारित डैशबोर्ड के जरिए प्रतियोगिता से जुड़ी सूचनाएं, आंकड़े व अन्य जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं."

लीग में 10 पुरुष और पांच महिला टीमें ले रही हैं हिस्सा

महाआर्यन सिंधिया ने यह दावा किया कि क्रिकेट लीग में एआई तकनीक का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनेगी. साथ ही महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इसमें पांच महिला टीमें भी रखी गई हैं. मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इस लीग के माध्यम से अपने खेल को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. आने वाले दिनों में कई खिलाड़ी देश और आईपीएल को मिल सकते हैं.

Last Updated : June 4, 2026 at 8:09 AM IST

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