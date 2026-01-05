ETV Bharat / state

सिंधिया के बेटे महाआर्यमन का एक्सीडेंट, अचानक ब्रेक लगने से दिल में लगी चोट

शिवपुरी: एमपीसीए अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया शिवपुरी दौरे के दौरान एक हादसे के शिकार हो गए. लोगों का अभिवादन करते समय गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से उनके सीने में चोट लग गई. जिसके बाद वह जिला अस्पताल पहुंचे जहां उनका इलाज हुआ.

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र और एमपीसीए के अध्यक्ष महानार्यमन सिंधिया दो दिवसीय शिवपुरी दौरे पर आए हुए हैंं. इसी क्रम में सोमवार को वह अपने निर्धारित दौरे के अनुसार कोलारस के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा नेता उन्हें जनता का अभिवादन करने के लिए ग्राउंड का राउंड लगवाने के लिए ले गए.

कोलारस के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे महानार्यमन

महाआर्यमन सिंधिया सनरूफ पर खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. इसी दौरान लवलेश जैन चीनू ने अचानक कार का ब्रेक लगा दिया. जिससे महाआर्यमन की छाती कार के सनरूफ से टकरा गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी और वह कार के अंदर चले गए. थोड़ी देर बाद वह दोबारा जनता का अभिवादन करने पहुंचे और उसके बाद पिछोर दौरे के लिए रवाना हो गए.