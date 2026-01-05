सिंधिया के बेटे महाआर्यमन का एक्सीडेंट, अचानक ब्रेक लगने से दिल में लगी चोट
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया शिवपुरी दौरे के दौरान हुए चोटिल. गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से सीने में आई चोट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 10:39 PM IST|
Updated : January 5, 2026 at 10:58 PM IST
शिवपुरी: एमपीसीए अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया शिवपुरी दौरे के दौरान एक हादसे के शिकार हो गए. लोगों का अभिवादन करते समय गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से उनके सीने में चोट लग गई. जिसके बाद वह जिला अस्पताल पहुंचे जहां उनका इलाज हुआ.
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र और एमपीसीए के अध्यक्ष महानार्यमन सिंधिया दो दिवसीय शिवपुरी दौरे पर आए हुए हैंं. इसी क्रम में सोमवार को वह अपने निर्धारित दौरे के अनुसार कोलारस के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा नेता उन्हें जनता का अभिवादन करने के लिए ग्राउंड का राउंड लगवाने के लिए ले गए.
कोलारस के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे महानार्यमन
महाआर्यमन सिंधिया सनरूफ पर खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. इसी दौरान लवलेश जैन चीनू ने अचानक कार का ब्रेक लगा दिया. जिससे महाआर्यमन की छाती कार के सनरूफ से टकरा गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी और वह कार के अंदर चले गए. थोड़ी देर बाद वह दोबारा जनता का अभिवादन करने पहुंचे और उसके बाद पिछोर दौरे के लिए रवाना हो गए.
शिवपुरी जिला अस्पताल में डाक्टरों की टीम ने किया परीक्षण, 40 मिनट के ऑब्जर्वेशन में रखा
बताया जा रहा है कि पिछोर में महाआर्यमन को सीने में हल्का दर्द बढ़ा तो उन्होंने दर्द निवारक दवा ली. पिछोर में कार्यक्रम के बाद जब वह चंदेरी के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें तेज दर्द होने लगा. इसके बाद सिंधिया का चंदेरी दौरा कैंसिल कर दिया गया. बामौर से उनका काफिला वापस शिवपुरी आया और सीधा जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डाक्टरों की टीम ने उनका परीक्षण किया. करीब 40 मिनट के ऑब्जरवेशन में रखा गया.
सिविल सर्जन डॉ. बीएल यादव के अनुसार "इस दौरान उनके एक्स-रे, ईसीजी, शुगर की जांच की गई. प्रारंभिक तौर पर उन्हें मसल्स इंजरी प्रतीत हो रही है." डाक्टरों ने उन्हें दवाएं उपलब्ध करा ही दी हैं, इसके अलावा उन्हें छाती पर लगाने के लिए बेल्ट दिया गया है. डॉ. यादव के अनुसार अगर आवश्यकता महसूस हुई तो सुबह उनका सीटी स्कैन करवाएंगे.