ETV Bharat / state

अब AI से चलेगा मप्र का क्रिकेट गवर्नेंस, सेलेक्शन में पक्षपात रोकने महाआर्यमन की पहल

इस स्टार्टअप के जरिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ी से लेकर प्रशासकीय कर्मचारी और खेल गतिविधियों की हर व्यवस्था से जुड़े संगठन, कर्मचारी अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाकर अपने काम की उपलब्धियां और तमाम जानकारी इस प्लेटफार्म पर अपलोड कर सकेंगे. ये जानकारी महाआर्यमन सिंधिया के अलावा एसोसिएशन से जुड़े लोगो की निगरानी में रहेगी.

इंदौर: मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की तेजी से बढ़ती क्रिकेट गतिविधियों के अलावा, जिला एवं संभाग स्तर पर खिलाड़ियों के चयन, फंड के वितरण और उपयोग पर सीधी निगरानी के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने जा रहा है. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक स्टार्टअप कंपनी को यह जम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा फंड डिस्ट्रीब्यूशन, हर प्लेयर्स का खेल रिकॉर्ड, संगठन के जिला और संवाद की तमाम गतिविधियों समेत क्रिकेट गवर्नेंस और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा-निर्देश और बदलाव एक प्लेटफार्म के जरिए नियंत्रित किया जा सकेंगे.

महाआर्यमन सिंधिया ने स्टार्टअप के मुकुंद झा के साथ दी जानकारी

शुक्रवार को इंदौर में महाआर्यमन सिंधिया और स्टार्टअप Emergent AI के मुकुंद झा ने जानकारी देते हुए बताया, मध्य प्रदेश और देश में क्रिकेट गतिविधियों को मिल रहे उत्साहजनक रेस्पॉन्स, क्रिकेट में उभरती नई प्रतिभाओं तथा क्रिकेट लीग संचालन एवं अनुभव को बेहतर बनाने में AI की भूमिका एवं संभावित बदलाव जरूरी है. जिसके चलते मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने इस मॉड्यूल को पूरी व्यवस्था में लागू करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में संभाग स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन की तमाम गतिविधियां और प्रशासकीय कामकाज इसी माड्यूल के जरिए किया जाएगा.

मंदिरों में भी पारदर्शिता जरूरी

इस दौरान महाआर्यमन सिंधिया ने एक सवाल के जवाब में कहा, मंदिरों की दान राशि की निगरानी हो या फिर घर का बजट.. हर चीज की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संभव है. किसी भी काम के डिजिटाइजेशन से पारदर्शिता में वृद्धि होती है यह ऑनलाइन होकर सबकी निगरानी में रहता है.