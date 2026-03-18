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Lok Sabha : सीपी जोशी ने रेल मंत्री से पूछा- चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में में कब बिछेगी नई लाइन?, यह मिला जवाब

रेलमंत्री ने लोकसभा में बताया कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर में 4 नई रेल लाइनों के सर्वे को मंजूरी दी. कई परियोजनाओं पर कार्य जारी है.

MP CP Joshi in Parliament
सांसद सीपी जोशी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 7:05 PM IST

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उदयपुर: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बुधवार को लोकसभा में संसदीय क्षेत्र की रेलवे सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए किए गए सर्वेक्षण कार्य, वर्तमान में विचाराधीन प्रस्ताव, नई रेल परियोजनाओं (नई लाइन, दोहरीकरण) की अनुमानित लागत से संबंधित प्रश्न पूछे. साथ ही यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार इन जिलों में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्राथमिकता योजना पर काम कर रही है और परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रभावों की क्या संभावनाएं हैं.

रेल मंत्री ने दिए जवाब: इस पर रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नीमच-सिंगोली-बेंगू-रावत भाटा-कोटा नई लाइन (201 किमी), मंदसौर-प्रतापगढ़-घाटोल-बांसवाड़ा नई लाइन (120 किमी), नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-अलीराजपुर-नंदुरबार नई लाइन (380 किमी) और चित्तौड़गढ़-मावली-देबारी दोहरीकरण (99 किमी) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को स्वीकृति दी गई है.

उन्होंने बताया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात, परियोजना को स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के मूल्यांकन जैसी आवश्यक अनुमोदन प्रक्रियाएं अपेक्षित होती हैं. चूंकि परियोजनाओं को स्वीकृत करना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित समय-सीमा का निर्धारण विभिन्न हितधारकों के मूल्यांकन और अनुमोदन के आधार पर किया जाता है.

पढ़ें: जोधपुर-बीकानेर से चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के लिए बनेगा सीधा रेल मार्ग, 82 किमी लंबी रेल परियोजना को मंजूरी

नीमच बड़ी सादड़ी परियोजना: केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि नीमच-बड़ीसादड़ी नई लाइन (48 किमी) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है. 7 में से 4 बड़े पुलों का कार्य पूरा हो गया है और शेष पुलों का कार्य शुरू किया गया है. 30 में से 9 आरयूबी (रेलवे ओवरब्रिज/अंडरपास) का कार्य पूरा हो गया है और शेष आरयूबी का कार्य शुरू किया गया है. 6 में से 2 स्टेशन भवनों का कार्य पूरा हो गया है और शेष स्टेशन भवनों का कार्य शुरू किया गया है.

मावली-देवगढ़-मदारिया गेज परिवर्तन: 83 किमी की इस परियोजना को 969 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है. इसके लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है. 10 में से 6 बड़े पुलों का कार्य पूरा हो गया है और शेष पुलों का कार्य शुरू किया गया है. 64 में से 38 आरयूबी का कार्य पूरा हो गया है और शेष आरयूबी का कार्य शुरू किया गया है. 7 में से 4 स्टेशन भवनों का कार्य पूरा हो गया है और शेष स्टेशन भवनों का कार्य शुरू किया गया है.

अजमेर-चंदेरिया दोहरीकरण परियोजना: 178 किमी की इस परियोजना को 1635 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है. इसके लिए 114 हेक्टेयर में से 75 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और शेष भूमि के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई है. 16 बड़े पुलों का कार्य शुरू किया गया है. 31 आरयूबी का कार्य शुरू किया गया है. 13 में से 1 स्टेशन भवन का कार्य पूरा हो गया है और शेष स्टेशन भवनों का कार्य शुरू किया गया है. इसी प्रकार उमरा-उदयपुर-देबरी दोहरीकरण (25 किमी) परियोजना को दिसंबर-2025 में 492 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है.

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