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महिला आरक्षण पर बोले जोशी - देश की 50% आबादी को सत्ता में भागीदारी का इंतजार

सांसद जोशी ने कहा, 'मैं सोचता हूं कि सभी सांसद ही नहीं देश की जनता भी कॉमन रिजर्वेशन वाला बिल और महिला आरक्षण वाला बिल का इंतजार कर रही है. यह देश में जल्दी आए.' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की सराहना करते हुए कहा कि पीएम ने देश की 50 प्रतिशत आबादी को सत्ता में भागीदारी देने की सोच के साथ यह बिल लाने का प्रयास किया. लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया.

चित्तौड़गढ़: लोकसभा के मानसून सत्र से पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश की जनता लंबे समय से इन बिलों का इंतजार कर रही है.

सांसद जोशी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, 'उनको नहीं पता कि यह पीएम मोदी व भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, देश की 50 प्रतिशत आबादी 'मातृ शक्ति' का विरोध कर रहे हैं. इसका खामियाजा उन लोगों ने अभी इन राज्यों के चुनाव में भी भुगता है.

'जल्द आएंगे महिला आरक्षण और डी-लिमिटेशन बिल': उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार जल्दी ही महिला आरक्षण बिल और डी-लिमिटेशन बिल लेकर आएगी. 'मेरी सोच के अनुसार महिला आरक्षण व डी-लिमिटेशन बिल जल्दी आने वाला है. सभी राजनीतिक दल उसको समर्थन दें. इससे महिला आरक्षण और डी-लिमिटेशन का लंबे समय से देश इंतजार कर रहा है, उसको हम आत्मसात कर सकें.' सांसद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करें, जिससे देश की आधी आबादी को राजनीति में बराबर की भागीदारी मिल सके. इधर, लोकसभा के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी दिल्ली के लिए रवाना हो गए.