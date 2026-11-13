मध्य प्रदेश की टॉप 5 गाय, उज्जैन की गिर ने मारी बाजी, दूध का उत्पादन इतना भर जाते हैं बर्तन
मध्य प्रदेश के 208 गावों की दूध उत्पादन प्रतियोगिता में 5 गायों का कमाल, उज्जैन की गिर गाय को मिला पहला नंबर. रिपोर्ट-राहुल सिंह राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 8:35 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश में देसी गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं के बीच मध्य प्रदेश की टॉप 5 गायों ने रिकॉर्ड कायम किया है. जिसमें उज्जैन की एक गिर गाय ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. इस तरह प्रदेश के 208 चयनित वृंदावन ग्रामों में आयोजित प्रतियोगिता की टॉप 5 गायों का कुल दूध उत्पादन 86.650 लीटर प्रतिदिन रहा. इनमें 3 गिर नस्ल की गाय हैं और 2 देसी गाय बताई गई है. यह उपलब्धि केवल पशुपालन की प्रतियोगिता तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और डेयरी व्यवसाय की संभावनाओं को भी सामने लाती है.
208 गांवों में हुई प्रतियोगिता, उज्जैन की गाय पहले नंबर पर
उज्जैन पशु विभाग फील्ड ऑफिसर दिलीप मेहता ने बताया "पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से 27 से 31 अक्टूबर 2026 तक 208 चयनित वृंदावन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इसमें उज्जैन के तालोद गांव के गौरव रघुवंशी की गिर गाय राधा ने 19.760 लीटर प्रतिदिन उत्पादन के साथ पहला स्थान हासिल किया. रतलाम के पिपलोदा तहसील के सुखेड़ा गांव के मुकेश कुमार की ग्रेडेड गिर गाय 17.230 लीटर के साथ दूसरे नंबर पर रही, उमरिया के डोड़का गांव की गाय 17.166 लीटर प्रतिदिन तीसरे स्थान पर रही.
रायसेन के मांगरोल गांव की गाय 16.350 लीटर प्रतिदिन चौथे नंबर पर और पांचवे नंबर पर राजगढ़ के सलेहपुर गांव की गाय 16.144 लीटर प्रतिदिन का रिकॉर्ड है. इन तरह पांचों गायों का रोज का प्रोडक्शन 86.650 लीटर है. सभी पशुपालको का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र व पहले नंबर वाले को 1 लाख, दूसरे नंबर को 50 हज़ार, तीसरे नंबर को 25 हजार का पुरस्कार दिया. कुल 466 पशुपालकों के खातों में 2.95 करोड़ की राशि अंतरित की गई."
उज्जैन की नंबर 1 राधा गाय
पशुपालक गौरव रघुवंशी व उनके पिता अर्जुन रघुवंशी ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया "हम उज्जैन के तालोद गांव के निवासी हैं. हमारी गाय राधा को 3 महीने पहले हम धार जिले के नागदा के पास कानून गांव में लगे पशु हाट से 85000 रु में लेकर आए थे, जो गिर नस्ल की है. राधा की नियमित देखभाल, संतुलित खुराक ही उसको व हमें सम्मान दिलाने का कारण बना. सुबह 5 बजे से राधा का रूटीन शुरू होता है, हर रोज 3 किलो खली, 1 किलो पशु आहार और 5 किलो मक्का, उड़द चुरी का मिश्रण दिया जाता है. सूखा चारा भी.
गिर गाय के दूध में फैट की मात्रा ज्यादा यानि 5 से 6 प्रतिशत होती है, जो सामान्य गायों में 2 से 3 प्रतिशत है. गाय केवल दूध का साधन नहीं बल्कि कमाई का माध्यम भी है. दूध के साथ गोबर, गौमूत्र, जैविक खाद्य, वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम हो सकता है."
एक गाय को पालने में कितना खर्च?
अवार्ड पाने वाले पशु पालक बताते हैं डेयरी व्यवसाय में गाय की खरीदी कीमत के अलावा उसका रोजाना खानपान सबसे महत्वपूर्ण खर्च होता है. सामान्य वयस्क पशु को हर रोज 15 से 20 किलो हरा चारा और 6 किलो सूखा चारा देने होता है. अधिक दूध देने वाले पशु की जरूरत के अनुसार दाना, खनिज मिश्रण और अन्य पोषण भी बढ़ाना होता है. मजदूरी, उपचार, बीमा व अन्य खर्च भी शामिल है.
पशु विभाग जिला अधिकारी वीरेंद्र बरवे ने कहा "वृंदावन गांवों में दूध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसके अंदर देसी नस्लों का गौ संवर्धन करना और गोपालकों को यह बताना कि देसी नस्ल की गाय भी अच्छा दूध दे सकती है. इसमें सभी वृंदावन गांवों में स्थानीय पशुपालकों के बीच दूध उत्पादन प्रतियोगिता हुई. इसमें कम से कम छह लीटर दूध प्रतिदिन देने वाली गाय थी, वह पात्रता रखती थी.
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जहां में 30 और 31 अक्टूबर को हमारे छह वृंदावन जिले के छह वृंदावन गांव में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें तालोद ग्राम के गौरव रघुवंशी का अपने ग्राम तालोद वृंदावन ग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. यह गौरव का विषय है कि जब सभी जिलों की लिस्ट देखी गई तो उसके अंदर भी इनकी गाय ने मतलब प्रदेश भर में 19.760 लीटर दूध देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया."