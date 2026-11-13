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मध्य प्रदेश की टॉप 5 गाय, उज्जैन की गिर ने मारी बाजी, दूध का उत्पादन इतना भर जाते हैं बर्तन

उज्जैन की गिर गाय ने मारी बाजी ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश में देसी गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं के बीच मध्य प्रदेश की टॉप 5 गायों ने रिकॉर्ड कायम किया है. जिसमें उज्जैन की एक गिर गाय ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. इस तरह प्रदेश के 208 चयनित वृंदावन ग्रामों में आयोजित प्रतियोगिता की टॉप 5 गायों का कुल दूध उत्पादन 86.650 लीटर प्रतिदिन रहा. इनमें 3 गिर नस्ल की गाय हैं और 2 देसी गाय बताई गई है. यह उपलब्धि केवल पशुपालन की प्रतियोगिता तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और डेयरी व्यवसाय की संभावनाओं को भी सामने लाती है.

208 गांवों में हुई प्रतियोगिता, उज्जैन की गाय पहले नंबर पर